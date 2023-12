Ehemaliger VR-Bank Chef Hans-Peter Weber feiert 70. Geburtstag

Hans-Peter Weber, ehemaliger Vorstandssvorsitzender der VR-Bank Ostalb eG und überzeugter Genossenschafter, feierte am 13. Dezember seinen 70. Geburtstag. Hans-Peter Weber ist in Ellwangen geboren und auf dem Borsthof bei Eggenrot aufgewachsen.

Seine Vorstandstätigkeit führte ihn über die Raiffeisenbank Neuler und die Volksbank Weikersheim zunächst zurück in die Heimat, wo er von 1991 bis Ende 2007 Vorstand der VR-Bank Ellwangen war. Am 1. Januar 2008 wechselte er zur VR-Bank Aalen und wurde 2009 zum Vorstandssprecher ernannt. In dieser Rolle begleitete er maßgeblich die Fusion mit der Volksbank Schwäbisch Gmünd im Jahr 2017 und war nach dem Zusammenschluss der beiden Häuser Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Ostalb eG. Zum Jahresende 2018 trat er in den nächsten Lebensabschnitt - den „Un“-Ruhestand ein. Auch neben seinem nahezu 40-jährigen Wirken als Genossenschaftsbanker war und ist Hans-Peter Weber vielseitig interessiert und engagiert. So war er während seiner Berufsjahre Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten und Gremien der Genossenschaftsbanken. Außerdem engagierte er sich in der Kommunalpolitik und war fünf Jahre Ortsvorsteher von Pfahlheim. Seit 2011 bis heute ist Hans-Peter Weber begeisterter und engagierter Vorstand der OstalbBürgerEnergie eG und hält Vorlesungen an der Hochschule Aalen.