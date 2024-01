Düsseldorfer Ex-OB Thomas Geisel tritt für Wagenknecht-Partei an

Der in Ellwangen geborene, ehemalige Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf Thomas Geisel wird für die neue Partei von Sahra Wagenknecht antreten. Das geht aus einem Bericht der Rheinischen Post (RP) hervor.

Geisel wird demnach am kommenden Montag, 8. Januar, bei einem Pressetermin unter dem Titel „Gründung der Partei ‚Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit’ und Vorschlag der Europa-Spitzenkandidaturen“ teilnehmen. In einem Schreiben an die SPD Düsseldorf, das der RP vorliegt, erklärte er, dass er die Liste gemeinsam mit Fabio de Masi anführen werde.

Erst kürzlich für 40 Jahre in der SPD geehrt

Erst vor kurzem wurde Geisel für seine 40-jährige Mitgliedschaft in der SPD geehrt und versicherte seinem Ortsverband, dass er sein Leben lang Sozialdemokrat bleibe. Ein Verbleib Thomas Geisels in der Partei ist laut der Düsseldorfer SPD-Vorsitzenden Zanda Martens nicht mit seiner Kandidatur für die Wagenknecht-Partei vereinbar. Laut RP liege den Sozialdemokraten aber noch keine Austrittserklärung vor.

Thomas Geisel war bereits zuvor mit Ansichten aufgefallen, die nicht der der SPD entsprechen. Er unterstellte seiner Partei unter anderem „ideologisch getriebene Realitätsverweigerung“ und kritisierte die deutsche Sanktionspolitik gegen Russland.