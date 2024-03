Am Montagnachmittag sind im so genannten „Captagon-Prozess“ am Ellwanger Landgericht die beiden syrischen Angeklagten zu langen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Die Mittäterschaft des 52-jährigen Angeklagten sah die Zweite Große Strafkammer als erwiesen an und verurteilte ihn zu acht Jahren und neun Monaten. Der 32-jährige Angeklagte wurde wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu vier Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Bei aller Härte blieb die Kammer doch deutlich unter den Anträgen des Ersten Staatsanwalts Jürgen Herrmann, der sich am Freitag für elf Jahre Haft für den 52-jährigen und eine Gefängnisstrafe von sechs Jahren für den jüngeren Angeklagten ausgesprochen hatte.

Als Haupttäter mit „Professionalität und massiver krimineller Energie“, so der Vorsitzende Richter Jochen Fleischer, gilt der Vater des 31-Jährigen. Ihm gehörte die Autowerkstatt in Regensburg mit angeschlossenem Drogenlabor. Am 3. Juli 2023, als der Zugriff durch die Drogenfahnder des Bundeskriminalamts Wiesbaden erfolgte, hielt er sich nicht dort auf und ist seitdem flüchtig. Auf frischer Tat ertappt wurden sein Sohn und der 52-jährige Mittäter. Die Tablettiermaschine war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb, doch es liefen Heizungsradiatoren, um das Rauschgiftpulver zu trocknen.

Kiloweise Drogen gefunden

Im „Tablettierraum“ der Werkstatt und in zwei Sprintern seien 199 Kilogramm der synthetischen Droge Captagon in „mundgerechter“ Tablettenform mit einem Gewicht von jeweils 172 Milligramm, 66 Kilogramm Pulver sowie flüssiges Amphetaminsulfat beschlagnahmt worden, so Jochen Fleischer in der Urteilsbegründung. Weitere 22 Kilo entdeckten die Drogenfahnder in einer nahen Baracke und wurden auch in der Privatwohnung des Werkstattinhabers im oberpfälzischen Bruck fündig. Insgesamt wurden mehr als 300 Kilogramm Amphetamin und 2,5 Tonnen Streckmittelderivate, zahlreiche Geräte zur Herstellung des Amphetamin-Gemischs sowie Hydraulikzylinder für den Versand per Luftfracht in den Nahen Osten sichergestellt. Captagon wird nicht mehr legal produziert. Gestreckt unter anderem mit Magnesium, wurde der ursprüngliche Wirkstoff Fenetyllin durch Amphetamin ersetzt. Das „neue“ Captagon macht schnell hochgradig abhängig, erzeugt Halluzinationen, wirkt gegen Angst, Müdigkeit und Hunger - und ist ein Milliardengeschäft.

Wenn auch nicht „auf Augenhöhe“ mit dem Kopf des Trios, sei der 52-Jährige doch zweifellos ein Mittäter mit hoher krimineller Energie, so Fleischer. Er habe an der Tablettiermaschine gearbeitet, Schmuggelverstecke etwa in Lüdershausen in Niedersachsen unterhalten, als Fahrer fungiert, Rechnungen gefälscht und Kundenkontakte gehabt. Die Einlassung des schmächtigen Mannes, er habe mitgemacht, um seinen eigenen Captagonkonsum zu finanzieren und erhoffe sich nun Hilfe bei der Bekämpfung seiner Sucht, sah die Kammer als Schutzbehauptung an. Für ihn spreche sein Teilgeständnis, sein bisher unbescholtener Lebenswandel, sein Verhalten während mehrerer Verhandlungstage und die Tatsache, dass die in der Werkstatt in Massen produzierten Tabletten nicht in den Verkehr gekommen seien.

Das wurde auch dem wegen Beihilfe verurteilten 31-Jährigen zugutegehalten. Dessen Verteidiger, Rechtsanwalt Burkhard Benecken aus Marl, hatte seinen Mandanten in seinem Schlussvortrag am Vormittag als „absolute Randfigur“ bezeichnet, der die Maschine geputzt und Anweisungen seines Vaters befolgt habe, mehr nicht.

Sein Mandant sei ein treusorgender Familienvater, den mehr als acht Monate Untersuchungshaft stark verändert hätten. Von seinem Vater sei er finanziell abhängig gewesen, zumal es ihm wegen mangelnder Schulbildung nicht gelungen sei, eine andere Arbeit als die in der väterlichen Werkstatt zu finden. Benecken sprach deshalb von einem minderschweren Fall und plädierte für eine Bewährungsstrafe. Eine mehrjährige Haftstrafe würde den Gedanken der Resozialisierung völlig außer Acht lassen.

Die Kammer, so Fleischer, verkenne nicht, was die langjährige Haft bedeute, besonders für den gesundheitlich angeschlagenen 52-Jährigen: „Machen Sie das Beste daraus. Sie haben die Chance auf vorzeitige Entlassung“, so der Richter abschließend. Die Haftbefehle des Amtsgerichts Ellwangen vom 4. Juli 2023 bleiben in Vollzug. Die Verurteilten tragen die Kosten des Verfahrens und können Revision einlegen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.