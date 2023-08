Doubleheader zu Hause: Elks haben Garching Atomics zu Gast

Ein Spieltag jagt den nächsten in der Playdown–Spielrunde der 2. Baseball–Bundesliga Süd–Ost. Zu einer kleinen, wenn auch unfreiwilligen, Verschnaufpause für die Elks aus Ellwangen kam es jedoch am vergangenen Sonntag. Aufgrund des kontinuierlichen Regens in München wurde der Doppelspieltag bereits frühzeitig abgesagt.

Alle Konzentration und Kraft gilt es nun im Ellwanger Lager auf diesen Sonntag (3. September) zu legen. An diesem Tag begrüßt die Mannschaft des TSV Ellwangen die Garching Atomics am heimischen Hungerberg–Platz.

Bereits in der regulären Spielzeit konnte ein Split (ein Sieg, eine Niederlage) erzielt werden. Es sollte also etwas drin sein für die Elks aus dem Virngrund, auch wenn sie weiterhin von Verletzungssorgen geplagt sind. Die Leistungsträger Nik Hallek und Spieler–Trainer Jonathan Conzelmann laborieren beide noch an Knieverletzungen und sind für einen Einsatz fraglich. Der Spieltag hat jedoch wieder einiges zu bieten. Der Beginn des ersten Spiels ist um 12 Uhr.

Im Anschluss an eine kurze Pause wird das zweite Spiel auf dem Ellwanger Platz stattfinden (14.30 Uhr). Präsentiert wird der Spieltag in der 2. Baseball–Bundesliga von der Firma Hans Fuchs — Bauunternehmen aus Ellwangen, die auch mit einem besonderen ersten Wurf des Spiels unterstützen wird. Die Ellwanger können in den wichtigen Partien jede Unterstützung gebrauchen.