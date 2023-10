Matthias Kümpflein ist in Ellwangen immer an vorderster Stelle zu finden, wenn es um Teilhabe behinderter Menschen an der Gesellschaft im Allgemeinen und um gelebte Inklusion im Besonderen geht. Er wird geschätzt als eine Persönlichkeit, der es trotz oder gerade wegen eigener körperlicher Handicaps immer wieder gelingt, anderen Menschen Mut zu machen und sie mit ins Boot zu holen. Als Mitglied des Inklusionsbeirats der Stadt wirkt er unermüdlich daran mit, sichtbare Barrieren in seinem täglichen Umfeld und unsichtbare in den Köpfen abzubauen. Inklusion bedeutet für ihn, dass alle mitmachen dürfen, ungeachtet von Einschränkungen, Herkunft oder Sprache. Kümpflein ist ein Visionär, der immer wieder Denkanstöße und wichtige Impulse gibt. So zum Beispiel für das Projekt „Inklusiv-Exklusiv“ der städtischen Musikschule, das 2018 an den Start ging.

Amateurmusiker hat die zündende Idee

Die zündende Idee für gemeinsames Musizieren von Menschen mit und ohne Behinderung hatte der Amateurmusiker aus Leidenschaft schon 2013. Jetzt hat er im Bemühen, Inklusion weiterzuentwickeln, ein neues Projekt aus der Taufe gehoben: Musikvereine und Musikschulen in Ostwürttemberg sollen Möglichkeiten der Inklusion und der Integration von Menschen mit Behinderung näher gebracht werden. Neue Netzwerke zwischen Musikverein und Musikschule sollen entstehen, bereits vorhandene gestärkt werden: „Ich brenne dafür“, bekennt Kümpflein. „Ich möchte die Menschen sensibilisieren, dass sie keine Angst vor Menschen mit Handicap haben müssen.“ Ein Beispiel gelungener Inklusion ist das gemeinsame Konzert der Chorwerkstatt Rindelbach, des Chors Smiling People vom Haus Lindenhof und des Instrumentalensembles Inklusiv-Exklusiv 2019.

Musikschulakademie Schloss Kapfenburg ist mit am Start

An Matthias Kümpfleins Seite sind diesmal die Musikschulakademie Schloss Kapfenburg mit Akademiedirektor Moritz von Woellwarth, die Musikschulregion Ostwürttemberg, die Blasmusikverbände der Kreise Ostalb und Heidenheim und die Stadt Ellwangen mit der städtischen Musikschule und ihrem Leiter Urban Weigel: „Für die Stadt ist Inklusion ein relevantes Thema. Wir freuen uns, wenn die Umsetzung gelingt“, so Ehrenamtskoordinator Philipp Heidemann. „Inklusion ist ein stetiger Prozess. Ohne Matthias Kümpflein“, so Moritz von Woellwarth, „hätten wir sie nicht mit einem solchen Tempo voranbringen können. Ellwangen ist hier Vorreiter.“

Workshop macht den Auftakt des Projekts

Zum Auftakt des neuen Inklusionsprojekts findet am 18. November ein Workshop mit Hans Fickelscher statt. Fickelscher ist Pädagoge, einer der vielseitigsten Jazz-Percussionisten Süddeutschlands und unter anderem Leiter der Big Band „Groove Inclusion“. Eingeladen sind jeweils zwei Personen interessierter Musikvereine und Musikschulen in Ostwürttemberg, die bereits im Bereich Inklusion tätig sind oder Ideen für inklusive Ensembles kennenlernen wollen, sowie Menschen mit Behinderung, die Lust haben, Musik zu machen und/oder ihre Erfahrungen mit anderen teilen wollen. In der ersten Stunde steht gemeinsames Musizieren im Fokus. Fickelscher bringt Stücke mit, mit denen auch Ungeübte schnell in Takt und Rhythmus kommen. So entsteht Gemeinschaft. Musik gemeinsam zu erleben, macht doppelt Freude. Anschließend ist Zeit für Austausch und Gespräche, Fragen und Anregungen. Moritz von Woellwarth moderiert die Impulsveranstaltung. Auch die Stiftung Schloss Kapfenburg hat nach der „lautlosen“, stummen Zeit während der Pandemie Inklusion erfolgreich als neuen Themenschwerpunkt gesetzt.

Workshop [email protected]