Angestellte eines Lebensmitteldiscounters in der Marienstraße haben am Donnerstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, einen 20-Jährigen angesprochen, nachdem sie ihn und einen weiteren Mann beim Diebstahl beobachtet hatten. Bei dem Begleiter des 20-Jährigen konnten nach Angaben der Polizei keine entwendeten Gegenstände vorgefunden werden, weshalb er das Geschäft verlassen durfte. Der 20-Jährige indes hatte in seinem Rucksack diverse Lebensmittel verstaut, die er aus den Regalen genommen hatte. Als er ins Büro gebeten wurde, stieß er eine Angestellte und einen Kunden zur Seite und flüchtete in Richtung Ausgang. Da jedoch eine weitere Angestellte die Türen bereits verschlossen hatte, musste der 20-Jährige dort warten bis die Polizei eintraf.