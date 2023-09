Seit 36 Jahren ist Helmut Bucher Pächter des Restaurants Rosengarten in Ellwangen. Immer mal wieder kursierte in den vergangenen Jahren und vor allem während der Corona–Pandemie das Gerücht, der Wirt wolle sein Restaurant schließen. Diesen „Falschmeldungen“ erteilte Bucher jedoch stets eine Absage. Nur diesmal nicht. Zum Jahresende will der Gastronom seinen Betrieb tatsächlich schließen. Letzter Tag wird der 23. Dezember sein. Denn wie viele Wirte treiben auch Bucher die steigenden Preise und die Personalnot in der Branche um.

Der Rosengarten ist nicht zuletzt durch seinen Biergarten ein beliebtes Ziel für Ellwanger und auswärtige Besucher. Und wie Helmut Bucher auf Anfrage bestätigt, ist auch keinesfalls ein Mangel an Gästen der Grund für die geplante Schließung. Die Zahl der Gäste sei wirklich gut, sagt der Pächter. Doch die anhaltende Personalnot mache ihm zu schaffen, genauso wie die steigenden Preise. Kopfzerbrechen bereitet ihm zudem die geplante Anhebung der Mehrwertsteuer im Gastronomiebereich, die für kommendes Jahr angedacht ist.

Zumindest die Sorge hat sich Helmut Bucher nun selbst genommen. Zudem wird er im kommenden Februar 65 Jahre alt, ein Alter, bei dem man schon einmal über den Ruhestand nachdenken kann.

Gerüchte, der Rosengarten würde seine Türen schließen, gab es in den vergangenen Jahren immer mal wieder. Woher diese kamen, weiß Bucher nicht, doch gerade in der Corona–Pandemie hielten sie sich hartnäckig. Es habe sich in den Köpfen irgendwie festgesetzt, sagte Bucher der „Ipf– und Jagst–Zeitung/Aalener Nachrichten“ im Juli 2020. Sogar Stammgäste und ehemalige Bedienungen würden ihn darauf ansprechen. Doch jetzt, drei Jahre später, ist es allerdings kein Gerücht mehr. Bucher bittet diejenigen, die noch einen Gutschein haben, diesen bis zum 23. Dezember einzulösen.