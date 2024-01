Die Voraussetzungen, unter denen Landwirte arbeiten müssen, haben sich in den vergangenen Jahren stetig verschlechtert. Trotz allem ist die Branche weiterhin auf Nachwuchs angewiesen.

Um alle kleinen Höfe in der Region zu erhalten, braucht es laut dem Bauernverbands-Vorsitzenden Hubert Kucher in Ostwürttemberg deutlich mehr Azubis, die eine Nachfolge antreten können. Wer allerdings denkt, junge Menschen würden sich durch die aktuelle politische Lage davon abschrecken lassen, Bauer zu werden, hat weit gefehlt.

Das beweisen unter anderen Paula Baur (25) und Alexander Lutz (22), die beide eine landwirtschaftliche Ausbildung machen. Beide brennen für ihren Beruf und blicken trotz aller Unsicherheiten optimistisch in die Zukunft.

Alexander: Industriemechaniker wird Landwirt-Azubi

Der Beruf des Landwirts ist sehr umfangreich und interessant. Neben dem Umgang mit Natur und Tieren muss man viel technisches und unternehmerisches Know-How mitbringen. Das weiß auch Alexander Lutz, der auf einem Bauernhof aufgewachsen ist und von Kindesbeinen an mit angepackt hat.

Das ist eine Lebenseinstellung und ich bin bereit dazu. Alexander Lutz

Nach seiner Ausbildung zum Industriemechaniker erfüllt er sich im mittlerweile zweitem Lehrjahr seinen Traum, später einmal den Milchviehbetrieb seiner Familie zu übernehmen. Er hat sich bewusst gegen einen geregelten Arbeitsalltag in der Industrie und für die Landwirtschaft entschieden. „Der Beruf ist vielfältig. Das ist eine Lebenseinstellung und ich bin bereit dazu“, sagt der 22-Jährige, der auf dem Mühlfeldhof in Frankenhardt lernt.

Paula: Vom Marketing in die Landwirtschaft

Circa 60 Prozent aller Landwirtschafts-Azubis sind auf einem Hof aufgewachsen, wie Alexander Lutz. Das weiß Berufsschullehrer Stephan Stoll, der die Landwirtschaftsklassen an der Justus-von-Liebig-Schule als Abteilungsleiter unterrichtet und im Jahr durchschnittlich 20 junge Landwirte von der Schule ins Berufsleben begleitet.

Zur Landwirtschaft habe ich keinen Bezug gehabt, außer, dass mir die Natur am Herzen liegt. Paula Baur

Doch es gibt auch einige junge Menschen, die den Beruf aus purem Interesse und praktisch ohne Vorkennrisse ergreifen. Eine von ihnen ist Paula Baur, die ihre Ausbildung auf dem Halmeshof in Hüttlingen absolviert. Dafür hat die 25-Jährige ihren gelernten Beruf aufgegeben und sich als Quereinsteigerin in die Landwirtschaft gewagt. Ursprünglich hatte sie eine Lehre im Marketing gemacht.

„Zur Landwirtschaft habe ich keinen Bezug gehabt, außer, dass mir die Natur am Herzen liegt“, sagt sie. Auf einer Reise im Ausland habe sie sich eines Tages für ihren neuen Beruf entschieden und sagt heute: „Ich hätte nichts Besseres machen können.“ Ihr Ziel ist es, eines Tages qualitative Lebensmittel zu produzieren.

Nachteile hat Paula Baur im Gegensatz zu Azubis mit landwirtschaftlichem Familienhintergrund laut ihrer Ausbilderin Clara Fürst-Kuhn nicht. „Ich hatte schon immer Quereinsteiger. Sie stehen den anderen in nichts nach, solang sie interessiert sind“, sagt die Inhaberin des Halmeshofs.

Lange Arbeitszeiten und viel Verantwortung

Landwirt zu sein, das bedeutet neben der Leidenschaft aber auch viel Verantwortung und gerade im Sommer können die Arbeitszeiten extrem lang sein. Was muss man als junger Mensch dafür mitbringen? „Man muss überzeugt davon sein“, befindet Alexander Lutz und Paula Baur ergänzt: „Man muss einfach Bock drauf haben!“

Bestätigt wird dies auch von Johannes Strauß, Kreisgeschäftsführer des Bauernverbands Ostalb-Heidenheim: „Offenheit braucht es und zeitliche Flexibilität“, sagt er. Außerdem komme im Laufe der Jahre vieles auf einen zu, mit dem man vorher nie gerechnet hätte. Denn als Bauer müsse man in gewisser Weise ein „Allrounder“ sein. Von der Tierhaltung, über die Reparatur von Maschinen bis hin zum Scheunenbau – alles sei gefragt.

Damit es auch in Zukunft noch viele kleine und große Bauernhöfe auf der Ostalb gibt, braucht es viele junge „Nachrücker“, die Höfe übernehmen oder in Hofgemeinschaften arbeiten.

Es mangelt an Nachfolgern

Denn Bedarf nach mehr Arbeitskräften besteht, wie in beinahe jeder Branche, eben auch unter den Landwirten. Laut Stephan Stoll gibt es bereits heute mehr Ausbildungsstellen, als Bewerber. Bauernverbands-Vorsitzender Hubert Kucher merkt allerdings an, dass gerade auf der Ostalb kein Fachkräftemangel im eigentlichen Sinn herrsche.

Den gebe es hauptsächlich bei größeren Betrieben, die auf viele angestellte Arbeiter angewiesen sind. Aber: „Wenn man unsere vielen kleinen Betriebe erhalten will, brauchen wir mehr Azubis.“

Dies sei aber kein neuer Trend, sondern schon seit einigen Jahren der Fall. Mit den Höfen geht laut Kucher viel mehr als nur Nahrungsmittelerzeugung vor Ort, sondern auch ein Teil der Dorfkultur verloren. Auch wenn die Landwirtschaft ein Lebensgefühl sei, könne er gut verstehen, warum sich viele Söhne und Töchter von Bauern gegen die Selbstständigkeit entscheiden. Der finanzielle Anreiz und die Perspektiven seien gering. Unter anderem deshalb seien die Bauern in den vergangenen Wochen auf die Straße gegangen.

Und nicht nur auf den Höfen selbst werden in den kommenden Jahren viele Leute gebraucht. Auch in den „Berufen drum herum“, wie sie Johannes Strauß nennt, herrscht akuter Bedarf. Zum Beispiel im Pflanzenbau, der Saatgut- oder Landmaschinen-Industrie. In all diesen Bereichen sei eine landwirtschaftliche Ausbildung ebenfalls von Vorteil und teilweise sogar Voraussetzung.

Hubert Kucher bestätigt das: „Leute mit landwirtschaftlicher Ausbildung kann man fast überall brauchen. Von der Industrie bis zum Bürojob. Die Ausbildung ist absolut zukunftsfähig.“