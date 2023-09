Das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) hat eine von mehreren Dienstaufsichtsbeschwerden gegen OB Michael Dambacher abgelehnt. Eingereicht wurden sie vor wenigen Wochen von der Ellwangerin Ingrid Alice Mayer.

Mayer will verschiedene Gefahrenquellen am Ellwanger Marktplatz ausgemacht haben. Insbesondere spielende Kinder seien ihrer Meinung nach durch vorbeifahrende Pkw in Gefahr. Dem OB warf sie vor, nichts dagegen zu unternehmen.

Diese erste Beschwerde ist laut RP nun abgelehnt worden. Die aufsichtsrechtliche Prüfung hinsichtlich des Marktplatzes sei bereits abgeschlossen mit dem Ergebnis, dass keine Verstöße gegen die baurechtlich in Betracht kommenden Vorschriften zu erkennen seien, heißt es in einem Statement. Die Landesbauordnung setze zudem konkrete Gefahren voraus, die nach der Prüfung hier nicht ersichtlich seien, sodass kein Anlass für ein „fachaufsichtliches Einschreiten“ vorliegen würden.

„Ob die Stadt darüber hinaus ihrer zivilrechtlichen Verkehrssicherungspflicht ausreichend nachkommt, unterliegt nicht der Aufsicht des Regierungspräsidiums als höhere Baurechtsbehörde, sondern ist von der Stadt eigenverantwortlich zu prüfen“, heißt es weiter. Bezüglich weiterer von der Beschwerdeführerin angesprochener Punkte laufe die fachaufsichtsrechtliche Prüfung noch.

Darüber hinaus hatte Ingrid Alice Mayer die Sicherheit der Kinder in der Kindertagesstätte „Glückspilz“ in der Spitalstraße kritisiert. Hier bemängelt sie unter anderem fehlendes Sicherheitsglas.