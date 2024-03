Wenn der Frühling an die Türe klopft, dann will jeder endlich wieder draußen sein. Dieser Wunsch macht auch vor Radiomachern nicht halt und deswegen geht SWR1 Baden-Württemberg in der Ferienwoche nach Ostern wieder auf Tour durchs Land. Das teilt der Sender in einer Pressemitteilung mit.

30 Stunden Live-Radiosendung in fünf baden-württembergischen Städten mit interessanten Gästen aus der jeweiligen Region, einem rasenden Rad-Reporter und natürlich den größten Hits aller Zeiten warten auf die Hörer am Radio und natürlich auch auf die Besucher vor Ort. Am Dienstag, 2. April, wird SWR1 Baden-Württemberg am Fuchseck in Ellwangen von 12 bis 18 Uhr zu Hören und zu Sehen sein.

Diese Gesprächspartner sind dabei

Für die Sendung vor Ort sind laut Mitteilung interessante Gesprächspartner aus der Region zu Gast: der städtische Geschäftsführer der Landesgartenschau 2026, Stefan Powolny, wird über die aktuellen Planungen und Baustellen berichten - vor allem rund um die Jagst. Tatkräftig unterstützt wird das Thema Fahrrad von „Abgefahren“ aus Ellwangen.

Am mobilen SWR1-Studio wird es einen kleinen Servicestand des örtlichen Fahrradgeschäfts geben, an dem vorbeikommenden Radlern gerne unter die Arme gegriffen wird. Eingeladen sind aber alle interessierten Menschen (auch ohne Fahrrad), die sich selbst ein Bild von einer Radioproduktion aus nächster Nähe machen und mit den Moderatoren und den Mitarbeitern des SWR ins Gespräch kommen wollen.

BW-Quiz lockt mit diesem Preis

Wer mit dem Rad unterwegs ist, der kennt sich mit der Geografie im Land aus. Beste Voraussetzungen beim „Baden oder Württemberg“-Quiz abzusahnen, heißt es weiter. Besucher der Radiosendung vor Ort können ein exklusives DAB+ Radio gewinnen. Dazu müssen sie nur zehn Städtenamen richtig einordnen - ob die Städte in Baden oder Württemberg liegen. In jedem Ort der SWR1 „Für uns in Baden-Württemberg“-Tour wird zweimal gezockt.

Gastgeber der Tour sind wieder die beiden Moderatoren Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein. Seit drei Jahren sind Anhalt und Tondera-Klein während der SWR1-Hitparade im Oktober mit dem mobilen Studio im Land unterwegs. Bis zum Herbst wollen die beiden aber auch dieses Jahr nicht warten, um wieder bei ihren Hörerinnen und Hörern zu sein.

Die „Für uns in Baden-Württemberg“-Tour beginnt am Ostermontag (1. April) in Lauffen am Neckar und führt über Ellwangen (2. April), Ehingen an der Donau (3. April) und Radolfzell am Bodensee (4. April) bis nach Ettlingen (5. April). Jeden Tag wird das Radioprogramm von 12 bis 18 Uhr live aus dem mobilen Studio gesendet.