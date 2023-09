Ein kühles Radler nach der Fahrradtour, mit Vesper einkehren nach der Wanderung oder ein zünftiges schwäbisches Essen nach dem Sonntagsausflug — für fast jeden Anlass findet sich ein passendes Gericht auf der Speisekarte der Schloss Schenke. Durch ihre exponierte Lage mit Blick auf die Stadt ist sie seit vielen Jahren ein beliebtes Einkehrziel bei den Ellwangern.

Was viele aber nicht wissen: Die Schloss Schenke war nicht immer ein klassisches Wirtshaus. Vielmehr geht ihre Geschichte auf die Feierlaunen von Napoleon Bonapartes Bruder, Jérôme Bonaparte, zurück. Denn wie der Leiter des Schlossmuseums, Matthias Steuer erklärt, soll die Schloss Schenke einst als Haus für Jérôme Bonaparte ausufernde Partys errichtet worden sein.

Der jüngste Bruder Napoleons hatte mit seiner zweiten Frau, Katharina von Württemberg, vom 16. September 1815 bis zum 7. August 1816 im Schloss auf Schloss Ellwangen gelebt. Als König und Königin von Westpfalen hatte das Paar nach dem Sturz Napoleons und der Niederlage von Waterloo im Königreich Württemberg Zuflucht gesucht. Als sogenannten Apanagensitz — eine Residenz, um Jérôme als Mitglied des Adels ohne Regierungsanspruch ein standesgemäßes Leben mit seiner Frau zu ermöglichen –, weist Katharinas Vater, König Friedrich I. von Württemberg, ihnen die ehemalige fürstpröpstliche Residenz zu.

Dort stand Jérôme Bonaparte unter strenger Beobachtung seines Schwiegervaters. „Jérôme war allerdings von Ellwangen gar nicht begeistert, ihm war das hier alles zu öde und zu trostlos“, berichtet Steuer aus Aufzeichnungen der damaligen Zeit. Zerstreuung sucht der Korse im Schankraum der damaligen schlosseigenen Brauerei. „Jérôme soll mehr Zeit in der Schankwirtschaft als in den Wohnräumen des Schlosses verbracht haben“, berichtet Steuer weiter aus den überlieferten Anekdoten. Wegen seines umtriebigen Wesens und dem häufigen Ausspruch „demain encore lustik“, zu deutsch: „Morgen wieder lustig“, sei er bereits bei seinen Zeitgenossen als „König Lustik“ bekannt gewesen.

Den Überlieferungen nach seien die Feiern für die württembergischen Beamten auf Schloss Ellwangen jedoch ein großes Ärgernis gewesen. Sie sollen sich daraufhin bei König Friedrich I. über Jérôme Bonapartes Zechereien beschwert haben. Der König entschloss sich, die Schankstätte im Schloss zu schließen und außerhalb der Mauern ein neues Gebäude dafür bauen zu lassen — die heutige Schloss Schenke. „So war das Problem gelöst und die Beamten konnten nachts wieder schlafen“, schließt Steuer die Entstehungsanekdote. Das landläufige Gerücht, es könnte sich dabei um ein Freudenhaus handeln, kann Steuer nicht bestätigen. Sicherlich war Bonapartes als „Schürzenjäger“ bekannt und habe — wie aus den Tagebüchern seine Frau hervorgeht — auch die eine oder andere Geliebte gehabt, ob und wie sehr er das aber in den Räumen der Schloss Schenke ausgelebt haben könnte, ist nicht überliefert.

Wie aus alten Plänen hervorgeht, sollte ursprünglich ein ausladender Garten das Gebäude säumen — in späteren Dokumenten ist daher auch nicht mehr von einer Schankstätte, sondern von einem „Gartenhaus“ die Rede. Ab 1829, also bereits lange nach dem Auszug Jérôme Bonapartes aus dem Schloss, sollte die Schloss Schenke um einen Stock erweitert werden, diese Pläne sind laut Steuer aber nie verwirklicht worden. Über die Nutzung des alten Hauses in den folgenden 100 Jahren ist kaum etwas bekannt. „Allein, vor den Mauern des Schlosses hat man das Gebäude vermutlich eher vernachlässigt.“

Erst ab Mitte des 20. Jahrhunderts rückt die Schloss Schenke als Gastwirtschaft wieder mehr ins Blickfeld der Ellwanger, ab Anfang der 2000er–Jahre wurde sie erst elf Jahre lang von Tobias Brenner betrieben, ihm folgte ab 2015 Carola Hirsch und seit dem 1. Mai 2021 hat die Familie Hald, ihres Zeichens auch Inhaber des Landhotels „Hirsch“, die Schloss Schenke, die Pacht übernommen. „Ich habe schon immer ein Auge auf die Schloss Schenke gehabt“, verrät Wirt Martin Hald in einem Gespräch mit der „Ipf– und Jagst–Zeitung/Aalener Nachrichten“. „Als ich dann mitbekommen habe, dass sie leer steht, habe ich Ende 2020 die Chance ergriffen.“ An die erste Reaktion seiner Familie auf seine Ankündigung, die Traditionsgaststätte übernehmen zu wollen, kann Hald sich noch sehr genau erinnern: „Zuerst waren alle etwas entsetzt, aber je mehr wir darüber gesprochen haben, desto größer wurde die Begeisterung.“

Drei Jahre nach der Inbetriebnahme hat Gastronom Martin Hald die Übernahme bisher keinen Tag bereut. „Wir haben am Anfang etwa vier bis fünf Wochen Anlaufzeit gebraucht und seitdem ist es ein voller Erfolg. Die Schloss Schenke hat einfach eine einzigartige Lage mit Blick auf das Schloss und den Schönenberg, die Gäste sind gut drauf und die Atmosphäre ist durch den Biergarten locker.“

Auch ihr Potenzial als Veranstaltungsort hat die Schloss Schenke im Laufe ihrer 200–jährigen Geschichte nicht eingebüßt. Bis heute finden in der kleinen Gastronomie neben dem Schloss verschiedene Events von musikalischem Frühschoppen bis privaten Firmenfeiern statt — sicherlich aber in gemäßigterem Rahmen als noch zu Jérômes Zeiten.