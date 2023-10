Kaum ist der Herbst so richtig in Ellwangen angekommen, steht auch schon die Adventszeit vor der Tür. Genauer gesagt wird es schon in knapp drei Wochen weihnachtlich auf dem Marktplatz. Denn Punto-Wirt Asma Gebreloel lädt einmal mehr in seine Adventshütte zum Ellwanger Hüttenzauber ein. Vom 16. November bis nach dem Kalten Markt am 10. Januar können sich die Ellwanger wieder auf winterliche Gerichte, Musik und verschiedene Events freuen.

Im vergangenen Jahr hatte Asma Gebreloel noch mit dem Gedanken gespielt, die Punto-Hütte gar nicht mehr aufzustellen. Immer wieder gab es Beschwerden seitens der Anwohner und auch Fälle von Vandalismus. Doch weil die Nachfrage derart hoch und der Hüttenzauber unter den Ellwangerinnen und Ellwangern besonders beliebt ist, hat er sie am Ende dann doch eröffnet. Und das soll, trotz des nicht zu unterschätzenden Aufwands, auch in diesem Jahr so bleiben. Die Hütte soll wie gewohnt betont weihnachtlich dekoriert werden, „Es ist immer ein super Ambiente auf dem Marktplatz neben dem Weihnachtsbaum“, sagt der Punto-Wirt.

Auch private Events möglich

Wie auch in den Jahren zuvor wird es in der Hütte auf dem Marktplatz einige Veranstaltungen geben. Außerdem kann sie auch für private Feten, wie zum Beispiel Weihnachtsfeiern oder Geburtstage, angemietet werden. Punto-Wirt Asma Gebreloel kann noch nicht verraten, welche Events es wann genau geben wird. Ein Termin steht aber schon fest: Am ersten Advent, also am Sonntag, 3. Dezember, wird es es eine große Adventsfeier mit Musik und einem Buffet geben. „Mehr Events werden folgen. Wir machen dann dementsprechend Werbung, sobald sie feststehen“, sagt Gebreloel.

Was in der Adventshütte natürlich auch nicht fehlen darf, sind weihnachtliche und wintertypische Speisen. Von der halben Ente über Schweinelendchen bis hin zum Kaiserschmarrn ‐ auf einer bunt gemischten Adventskarte wird für jeden Geschmack etwas dabei sein. Obendrein, betont Asma Gebreloel, wird er verschiedene besondere Weine anbieten.

Die Plätze in der Hütte sollten auch diesen Advent wieder reserviert werden. „Letztes Jahr war sie so gut wie immer komplett voll“, erinnert sich Gebreloel. Sein Punto wird während der Hüttenzauber-Zeit übrigens nur von 9 bis 14 Uhr geöffnet haben.

Reservierungen für einen Tisch in der Adventshütte, für Events oder eine private Feier sind unter 0172/7342417 oder per Mail unter [email protected] möglich.