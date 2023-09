Die Sommersaison in den Ellwanger Freibädern geht auf die Zielgerade: Nach dem tollen Wetter–Schlussspurt am Ende der Sommerferien wird das Naturfreibad Kressbachsee und das Limesfreibad Pfahlheim nun am Sonntag, 10. September, letztmals geöffnet sein.

Die Versorgung– und Bädergesellschaft geht dann wieder in den regulären Hallenbadbetrieb. Am letzten Öffnungstag haben die beiden Freibäder noch regulär geöffnet.

Stefan Powolny, Geschäftsführer der Stadtwerke Ellwangen, äußert sich zufrieden zu der diesjährigen Saison: „Wir hatten zwei Hitzeperioden, in der die Bäder richtig gut besucht waren und dazwischen die regnerischen Wochen, in denen nicht so viele Besucher kamen. Unterm Strich war es kein Rekordjahr, aber eine gute Saison.“

27.000 Besucher am Kressbachsee, 11.000 im Limesfreibad

Wie Powolny im Gespräch mit der „Ipf– und Jagst–Zeitung/Aalener Nachrichten“ ausführte, verzeichnen die Stadtwerke für den Kressbachsee für diese Saison rund 27.000 Besucher, im Limesfreibad Pfahlheim waren es 11.000. Die Wasserqualität sei beim Kressbachsee durchgehend hervorragend gewesen und es in keinem der beiden Bäder zu größeren Unfällen gekommen, berichtete Powolny außerdem.

Entscheidung gegen Preiserhöhung hat sich bewährt

Auch die Entscheidung, den Eintrittspreis trotz steigender Personal– und Energiekosten nicht zu erhöhen, hat sich laut Powolny als richtig erwiesen. „Wir sind beim Kressbachsee mit vier Euro schon jetzt beim Preis, der richtig und fair ist. Eine Erhöhung ist deshalb auch für die nächste Sommersaison nicht vorgesehen.

Die Stadtwerke hatten ihre Preise zuletzt 2020 um jeweils einen Euro (25 Prozent) erhöht, als die Einschränkungen im Zuge der Coronapandemie die Anschaffung einer neuen, technischen Infrastruktur erforderlich machten, beispielsweise zur Online–Reservierung von Tickets.

Hallenbadsaison ist in Ellwangen gut angelaufen

Bereits seit zwei Wochen ist das Ellwanger Wellenbad wieder eröffnet. „Es läuft bisher sensationell, wir haben einen unglaublich guten Zulauf“, sagte Powolny zum Start in die Herbst– und Wintersaison. „An den Regentagen der vergangenen beiden Wochen war das Wellenbad richtig voll, wir haben aber auch viele Gäste, die auch bei schönem Wetter das Bad besuchen.“

Die Maßnahmen zur Einsparung von Energie sind laut Powolny alle wieder aufgehoben. Die Luft– und Wassertemperatur ist damit wieder auf Normalniveau erhöht worden und auch die Sauna ist wieder regulär in Betrieb.

Ob auch in diesem Winter wieder eingespart werden müsse, sei nach Aussagen des Stadtwerke–Geschäftsführers noch offen, aktuell sieht Powolny aber keine Veranlassung dafür: „Wir sind zwar bei Weitem nicht über den Berg, aber wir wissen, was zu tun ist und haben alle Maßnahmen einsatzbereit vorbereitet, sollten wir wieder einsparen müssen. Wir hoffen aber natürlich, dass wir sie in diesem Winter nicht brauchen werden.“

Die Sorge um Gasknappheit und die Relevanz erneuter Einsparmaßnahmen im kommenden Winter ist in Fachkreisen ein viel diskutiertes Thema.

So prophezeite EnBW/ODR–Vorstand, Sebastian Maier, Anfang August in einem Gespräch mit der „Ipf– und Jagst–Zeitung/Aalener Nachrichten“, dass ein ähnliches Spar–Szenario in diesem Winter auf die Energiebetriebe, Unternehmen und Kommunen zukommen könnte. „Die Botschaft ist hierbei recht einfach: Sagen Sie mir, wie das Wetter wird, dann kann ich Ihnen sagen, ob wir über den Winter kommen. Bei einem milden Winter werden wir keine Probleme bekommen, bei einem starken Winter aber sehr wohl“, warf Maier dahingehend einen Blick voraus.