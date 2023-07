Die Comboni–Missionare und der Sudan

Im Sudan ist der Konflikt zwischen den Streitkräften im April eskaliert. Comboni–Missionare sind vor Ort und schildern Pater Markus Körber aus Ellwangen die Lage. Körber war selbst von 2006 bis 2017 für den Orden im Südsudan tätig, bis er krankheitsbedingt nach Deutschland zurückkehren musste. Seit 2021 ist er als Seelsorger in Ellwangen tätig. Er fasst die Lage im Sudan zusammen:

Seit April 2023 herrscht im Sudan ein gewaltsamer Konflikt. Nachdem ein Volksaufstand 2019 die Absetzung des langjährigen Diktators Omar al–Bashir erzwungen hatte, wurde eine vom Westen unterstützte zivile Übergangsregierung eingesetzt. Im Oktober 2021 kam es zu einem Staatsstreich. Die regulären Streitkräfte unter General Abdel Fattah al–Burhan und die schnellen Eingreiftruppen („Rapid Support Forces“) unter Mohamed Hamdan Dagalo beanspruchen seitdem die Vorherrschaft, und zwar mit Waffengewalt. Der Konflikt zwischen den ehemals verbündeten Generälen eskalierte im April. „Wir haben drei Monate Krieg hinter uns. Mindestens 3.000 Tote, 12.000 Verwundete und 3 Millionen Vertriebene — bis jetzt...“, schreibt der Comboni–Missionar Pater Diego dalle Carbonare Mitte Juli aus Port Sudan am Roten Meer.

Ein Ende des Machtkampfes ist nicht in Sicht. „Täglich kommt es zu Menschenrechtsverletzungen, Hinrichtungen, Plünderungen und Vergewaltigungen. Krankenhäuser werden zerstört, und der Zivilbevölkerung wird der Zugang zu Lebensmitteln, Wasser und Strom verweigert. In vielen sudanesischen Städten werden wahllos schwere Waffen eingesetzt und Zivilisten getötet. Dies ist nicht hinnehmbar, und wir verurteilen diese Ereignisse auf das Schärfste“, heißt es in einem Hirtenbrief der südsudanischen Bischöfe vom 30. Juni 2023. Die Kirche versucht, den Bedürftigen beizustehen. Vor allem Orden wie die Comboni–Missionare engagieren sich, um der Bevölkerung zu helfen.

Während sich die Kämpfe vor drei Monaten noch auf die Hauptstadt Khartum und den angrenzenden Städten Omdurman und Bahri (Khartum–Nord) konzentrierten, hat sich die Gewalt mittlerweile von dort auf das ganze Land ausgeweitet. Die meisten Menschen überleben nur dank akuter Nothilfe. In den Pfarrzentren in Kosti an der Grenze zum Südsudan sind Comboni–Missionare tätig. Dort werden täglich Flüchtlinge aufgenommen, vor allem Frauen, Jugendliche und Kinder. „Viele kommen in unsere Pfarrei und suchen Hilfe. Wir versuchen, das Nötigste bereitzustellen, schaffen es alleine aber nicht. Wir sind auf Hilfe von außen angewiesen“, schreibt der Pfarrer.

Viele Menschen bringen sich in den Nachbarländern in Sicherheit. Hunderttausende sind im Tschad, in Ägypten und in Äthiopien angekommen. Stark ist auch der Südsudan betroffen, der erst seit 2011 unabhängig ist. Die Caritas der Diözese Malakal hilft den Rückkehrern bei der Wiederansiedlung im Südsudan. Schwester Elena Balatti, eine Comboni–Missionarin, schreibt: „Es ist sehr wichtig, jetzt einzugreifen und nicht später, denn mit jeder Verzögerung wird das Leiden der betroffenen Menschen unerträglich. Wir haben ein Boot zur Verfügung gestellt, das die Menschen auf dem Nil von der Grenze nach Malakal transportiert. In den Transitlagern verteilen wir lebensnotwendige Güter. Auf diese Weise ist es möglich, den Zehntausenden von Flüchtlingen ein Minimum an Hilfe zukommen zu lassen.“

Für die Flüchtlingsarbeit im Sudan und den Nachbarländern kann gespendet werden:

Kontoinhaber: Comboni–Missionare KöR

IBAN: DE66 6145 0050 0110 6170 15

Bei der Kreissparkasse Ostalb

Verwendungszweck: Sudan–Hilfe