Wenn das BläserCorps des Hegerings sich zur Hubertmesse trifft, ForstBW zum Entdecken des Waldes einlädt und im Landhotel Hirsch zum „Wilden Tanz“ gebeten wird, dann sind die Ellwanger Wildwochen zurück. Vom 13. Oktober bis 5. November laden die Ellwanger Gastronomien, der Hegering Ellwangen und die Jägerschaft zum 18. Mal zu den beliebten Themenwochen ein.

Das steht dieses Jahr auf dem Programm (Foto: Larissa Hamann/Infogram )

Die „Ipf– und Jagst–Zeitung/Aalener Nachrichten“ wird auch in diesem Jahr wieder die Höhepunkte medial begleiten, den Wirten bei der Zubereitung ihrer Wildspezialitäten in die Kochtöpfe schauen und für jeden der acht teilnehmenden Gasthöfe ein Wildessen für zwei Personen verlosen.

Seit 2019 diesem Jahr zum ersten Mal wieder mit dabei: Die Waldschänke Ellwangen. Nach einem coronabedingten Aussetzen im Jahr 2021 wollte der Gastronomiebetrieb auch im vergangenen Jahr noch einmal auf Nummer Sicher gehen und hat daher eine weitere Wildwochen–Saison ausgelassen. „Wir freuen uns daher jetzt umso mehr, wieder bei den Wildwochen dabei zu sein“, betont Restaurantmanager Pierre Grebenisan.

Mit Videos ganz nah dran am Kochgeschehen

Um den Wildwochen–Besuchern und unseren Lesern einen noch näheren Einblick in die Kulinarik der Waldschänke zu geben, ebenso wie der Küchenchef seine Wildspezialitäten zubereitet und worauf es ihm beim Kochen seiner Gerichte ankommt, wird die „Ipf– und Jagst–Zeitung/Aalener Nachrichten“ in diesem Jahr ihre Berichterstattung um kleine Videobeiträge ergänzen.

Auch den Köchen des Seegasthofs Espachweiler, des Landhotels Hotels und der Weinstube Kanne kann so beim Kochen über die Schulter geschaut werden. Ebenfalls mit dabei sind in diesem Jahr wieder der Brauereigasthof Roter Ochsen und die Schloss Schenke Ellwangen, das Gasthaus Zum Grünen Baum in Pfahlheim und der Naturhof Engel in Schönbronn.

In Zusammenarbeit mit den Veranstaltern hat Verena Kiedaisch, Citymanagerin der Stadt Ellwangen und Vorsitzende des Innenstadtvereins „Pro Ellwangen e.V.“, abermals ein vielseitiges Programm zusammengestellt.

Traditionell starten die Wildwochen im Seegasthof

Eröffnet werden die Themenwochen am Freitag, 13. Oktober, um 19 Uhr im Seegasthof Espachweiler mit Wildspezialitäten und Musik durch das BläserCorps des Hegering Ellwangen. Der Seegasthof bittet um Reservierungen unter der Telefonnummer 07961/7760.

Weiter geht es am darauf folgenden Wochenende am Samstag, 21. Oktober, um 18 Uhr mit der Hubertusmesse in der Sankt Nikolaus–Kirche in Pfahlheim, im Anschluss lädt der Hegering ab 19.30 Uhr zur Hubertusfeier ins Gasthaus „Zum Grünen Baum“ ein.

Der „Hirsch - das Ellwanger Landhotel“ bittet abermals zum „Wilden Tanz“

Ebenfalls am Samstag, 21. Oktober, findet um 19 Uhr im „Hirsch — das Ellwanger Landhotel“ der „Wilde Tanz“ mit der Tanzkapelle Kir Royal statt. Wie bei der Wildwochen–Eröffnung wird auch hier um eine Reservierung gebeten unter der Telefonnummer 07961/01980, der Eintritt kostet 12 Euro.

Am Sonntag, 22. Oktober, lädt die Stadt zum verkaufsoffenen Sonntag unter dem Motto „Ellwanger Herbst“ ein. Ab 13 Uhr wird sich in der Innenstadt zu diesem Anlass der Hegering Ellwangen präsentieren und über die heimische Jagd informieren. Es können verschiedene Wildspezialitäten probiert werden und das BläserCorps wird die Gäste musikalisch unterhalten.

Wo kommen eigentlich unsere Gewürze her?

Des Weiteren bietet die Initiative der Fair Trade Town Ellwangen in Kooperation mit dem Treffpunkt Nord–Süd am Donnerstag, 26. Oktober, um 19 Uhr im Palais Adelmann eine sogenannte Multivisionsshow unter dem Titel „Gesund und fair würzen“ an. Wie Citymanagerin Kiedaisch verrät, wird es bei dem Vortrag unter anderem die Herkunft und Herstellungsbedingungen verschiedener Gewürze gehen.

Eine wilde Verführung oder „Wild Seduction“ — wie Gastwirt Pierre Grebenisan die Veranstaltung betitelt hat — erwartet die Gäste am Samstag, 28. Oktober, ab 18 Uhr in der Waldschänke. Das Restaurant lädt bei zu einem Wilddinner mit Galamusik ein. Um Reservierung wird ebenfalls gebeten unter der 07961/681810 oder per Mail an [email protected].

Wie inzwischen schon fast zur Tradition geworden, geht es für Teilnehmer der Wildwochen–Veranstaltungen auch in diesem Jahr wieder in den Wald, um diesen einerseits als Lebensraum für Pflanzen und Tiere sowie andererseits als Erholungs– und Rückzugsraum für Menschen kennenzulernen. Edgar Winter, zuständig für den Forstbezirk Virngrund des Forst BW, wird die kostenlose Führung leiten, zu der er allerdings wetterangepasste Kleidung und gutes Schuhwerk empfiehlt.

Auch schon zur Zeit der Fürstpropste stand gutes Essen hoch im Kurs

Gegen Ende der Wildwochen, am Donnerstag, 2. November, möchte Ruth Julius die Stadt Ellwangen in einer Führung von ihrer kulinarischen Seite her vorstellen. Im Mittelpunkt steht dabei das städtische Leben zur Zeit der ehemaligen Fürstpropstei.

Die Führung beginnt um 18.30 Uhr, eine Teilnahme kostet 39 Euro. Da bei beiden Führungen die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich unter der Telefonnummer 07961/84303 oder per Mail an [email protected]