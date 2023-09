Die Gastronomen der 18. Ellwanger Wildwochen stehen in den Startlöchern und freuen sich auf das im Ostalbkreis und weit darüber hinaus wohl einmalige Event. Bei der Initiative der Ellwanger Gastwirte, des Hegerings und der Jägerschaft aus Ellwangen und Umgebung wird den Gästen feinstes Wildfleisch serviert und das alles aus heimischen Wäldern. Frischer geht’s nicht. Dabei sind in diesem Jahr der Brauereigasthof Roter Ochsen aus Ellwangen, das Gasthaus zum Grünen Baum in Pfahlheim, Hirsch ‐ das Ellwanger Landhotel, der Naturhof Engel in Schönbronn, das Restaurant Waldschänke in Ellwangen, die Schlossschenke Ellwangen ‐ das Ellwanger Wirtshaus, der Seegasthof Espachweiler und die Weinstube Kanne in Ellwangen. Die Ellwanger Wildwochen beginnen am 13. Oktober mit einer Auftaktveranstaltung im Seegasthof Espachweiler. Über die gesamte Zeit wird ein buntes Programm rund ums Wild, wie eine Waldführung, eine Hubertusmesse, der verkaufsoffene Sonntag in Ellwangen und vieles mehr angeboten.