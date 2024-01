Der Sozialführerschein als Weg ins Ehrenamt

(ij) - Der achtteilige Kurs des Sozialführerschein startet am Donnerstag, 25. Januar, mit einem Auftaktabend, an dem die Kurskonzeption und die Inhalte detailliert vorgestellt werden. Die Kursabende finden bis auf den Abschlussabend jeweils donnerstags von 18.30 bis 21 Uhr in der Regel im Haus Kamillus, Erfurter Straße 28, statt.

Der Sozialführerscheins hilft beim Einstieg in ein soziales Ehrenamt und bietet dabei einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten, sich im Raum Ellwangen sozial zu engagieren. Die Teilnehmenden werden in den Kursstunden über verschiedene Themen informiert und auf ein mögliches Ehrenamt vorbereitet.

Für Interessierte jeden Alters kann der Kurs in seiner sechzehnten Auflage eine sinnvolle Orientierung bieten. Um nicht nur Theorie zu vermitteln, sondern auch praktische Erfahrungen im eigentlichen Engagement zu sammeln, besteht die Möglichkeit bei verschiedenen sozialen Einrichtungen und Organisationen ein Schnupperpraktikum während des Kurses zu absolvieren. Dazu stellen sich beteiligte Organisationen bei einer Praktikumsbörse vor.

Für den gesamten Kurs wird ein freiwilliger Unkostenbeitrag von 25 Euro erbeten.

Anmeldung und Informationen bei der Caritas Ost-Württemberg, Sebastiansgraben 33, 73479 Ellwangen, Telefon 07961/5657132, Mail: [email protected]