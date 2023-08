Die Ellwanger Kirchengemeinden trauern um den langjährigen Gesamtkirchenpfleger und Leiter des Katholischen Verwaltungszentrums Ellwangen: Xaver Stempfle ist am Donnerstag im Alter von 68 Jahren nach schwerer Krankheit im Hospiz Sankt Anna gestorben, wo er die letzten zehn Wochen seines Lebens verbrachte. Stempfle trat am 1. April 1984 die Stelle des Gesamtkirchenpflegers an und war als Mann der Kirche 33 Jahre im Amt. Am 30. November 2017 wurde er in einer Feierstunde im Jeningenheim im Beisein von rund 170 Gästen aus nah und fern in den Ruhestand verabschiedet.

Xaver Stempfle wurde am 26. Dezember 1954 geboren und wuchs in einer kinderreichen, katholischen Familie mit zehn Kindern auf: acht Buben und zwei Mädchen. Seine Eltern führten den Landgasthof zum Kreuz in Zipplingen, der immer noch in Familienhand der Stempfles ist. Als Schüler war Stempfle zunächst im Seminar im „Kasten“ in Bad Mergentheim und später im Borromäum in Ellwangen. 1975 machte er am Peutinger–Gymnasium Abitur, um danach eine Verwaltungslaufbahn einzuschlagen. Die Kirche war bereits in jungen Jahren wesentlicher Bestandteil seines Lebens.

Als er 1984 sein Amt als Gesamtkirchenpfleger antrat, war die Ausgangslage nicht gerade rosig: Mangels ausreichender Finanzkraft konnten die Haushalte der vier Kirchengemeinden nicht ausgeglichen werden, es lag eine Überschuldung vor, der Schuldendienst konnte nicht bedient werden, und das Friedhofswesen war defizitär. Von den drei Pfarrern Patriz Hauser, Anton Eßwein und Rolf Küchler hatte er jedoch eine großartige Willkommenskultur erfahren. Im gleichen Jahr 1984 wurde die Katholische Sozialstation gegründet, parallel dazu wurden die Krankenpflegevereine reaktiviert, 1992 die Ellwanger Landgemeinden übernommen, und 2001 das Verwaltungszentrum gegründet. Das Verwaltungszentrum betreute 42 Kirchengemeinden.

Stempfle arbeitete gern mit Menschen für Menschen und erledigte seine Aufgaben als „kirchlicher Manager mit Herz und Verstand“ und Gestalter mit Umsicht, Weitsicht und großer Fachkompetenz, mit Scharfsinnigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Charme und Eloquenz. Stempfle schaute stets über den Tellerrand hinaus und hatte ein umfassendes Wissen in Politik, Geschichte, Kirche und Gesellschaftspolitik. Zu Zeiten der Sozialstation hatte er die Verantwortung für fast 200 Bedienstete.

In den Bereichen Bauen, Kinder und Soziales kooperierten Stempfle und die Ellwanger Gesamtkirchengemeinde eng mit der Stadt. Als verantwortlicher Verwaltungsleiter und als „Herr der bedeutendsten Baudenkmale in Ellwangen“, wie es der frühere Stadtbaumeister Siegfried Leidenberger einmal formulierte, durfte er in über 30 Jahren viele Bau– und Sanierungsmaßnahmen begleiten. Begonnen hat es mit der umfassenden Sanierung des Jeningenheims 1985, seine letzte Baumaßnahme war der Neubau des Kindergartens Sankt Hariolf, der im September 2016 fertiggestellt wurde.

Stempfle hatte immer ein offenes Ohr, war stets für Neuerungen bereit und verlor nie das Machbare aus den Augen. Bei dem großen Projekt der über zehnjährigen Außensanierung der Basilika, die 1999 abgeschlossen wurde, wurden pro Sanierungsjahr annähernd eine Million D–Mark verbaut. Es flossen Zuschüsse der EU, des Bundes und des Landes, und die Kirchengemeinde Sankt Vitus musste jährlich einen Spendenbetrag von 100.000 Mark aufbringen. Gemeinsam mit dem Titusbogen in Rom wurde die Ellwanger Basilika zu einem europäischen Baudenkmal erhoben.

Initiiert wurden auch der ökumenische ambulante Hospizdienst und die ökumenische Vesperkirche. Wegen des defizitären Friedhofsbetriebs erarbeitete Stempfle eine komplett neue Gebührenkalkulation für den Friedhof Sankt Wolfgang. Anfang der 1990er Jahre folgte ein erstes Grabfeld für anonyme Bestattungen, am Ende seiner Amtszeit wurden weitere Bestattungsangebote, Rasengräber und Gemeinschaftsgrabstätten, auf den Weg gebracht.

Stempfle, der mit seiner Klassenkameradin Sybille geborene Müller verheiratet, zweifacher Vater und dreifacher Großvater war, war lange Jahre vielfältig ehrenamtlich tätig, sowohl kirchlich, wie im Verband der Kirchenpfleger, in der Priesterausbildung und im Arbeits– und Koordinierungsausschuss der Diözese, als auch im öffentlichen Bereich, wie im Bündnis für Familie.

So engagierte er sich bei der VR–Bank Ellwangen von 1993 bis 2005 als Mitglied des Aufsichtsrats und hatte dank seiner Erfahrung und seines Fachwissens maßgeblichen Anteil an der positiven Entwicklung der Bank; unter anderem wirkte er im Kreditausschuss mit. Bei der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Ellwangen war er von 1997 bis 2000 Mitglied des Aufsichtsrats und ab 2000 bis Ende 2021 Vorstandsmitglied. Stempfle engagierte sich in der „Pater Jeningen Jugend– und Altenhilfe gGmbH“ und in der „Patriz–Hauser–Stiftung“, war Vorsitzender des Stiftungsrats der Sankt–Anna–Stiftung, bis 2018 Vorstandsmitglied der Georg– und Ruth–Weber–Stiftung und seit 2022 Vorstandsmitglied der „Sieger–Köder–Stiftung Kunst und Bibel“.