„Der Landwirtschaft fehlt es vor allem an Wertschätzung“

Großen Zuspruch hat eine Diskussionsveranstaltung des CDU-Ortsverbands Ellwangen auf dem Lindenhof unter dem Titel „Bauernprotest und Bürgerfrust - was läuft falsch in unserem Land?“ gefunden. Laut Pressemitteilung stand beim Fleckviehzuchtbetrieb der Familie Mayer die Landwirtschaftspolitik im Fokus. doch auch über den Bundeshaushalt und die Bürokratie wurde gesprochen. Christoph Kilian Mayer konnte knapp 100 Gäste begrüßen, darunter die beiden Bundestagsabgeordneten Steffen Bilger und Christian Freiherr von Stetten sowie den Landtagsabgeordneten Winfried Mack und die CDU-Kreisvorsitzende Heike Brucker

Zunächst skizzierte Klaus Mayer, der den Milchviehbetrieb mit 200 Kühen gemeinsam mit seinem Sohn führt, die Geschichte des Hofs. Junglandwirt David Mayer nannte als größte Herausforderung die fehlende Planungssicherheit, da gesetzliche Vorgaben und die Anforderungen des Handels nicht miteinander harmonierten und ständig verändert würden. Er sorge sich auch um seine Zukunft, „weil uns immer mehr landwirtschaftliche Flächen von der Industrie entzogen oder mit Photovoltaik zugebaut werden. So kann es nicht weitergehen“, so David Mayer. Petra Mayer betonte, dass sie die fehlende Wertschätzung für die Landwirtschaft am meisten schmerze.

Bilger, Mitglied im Bundestagsausschuss Ernährung & Landwirtschaft und stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, beleuchtete die Entwicklung der vergangenen Wochen bei der Agrarpolitik und bekräftigte: „Die Union wird sich bei den Verhandlungen zum Wachstumschancengesetz im Vermittlungsausschuss mit aller Kraft gegen die Kürzungen beim Agrardiesel stemmen.“

Der Vorsitzende des Bauernverbandes Ostalb-Heidenheim, Hubert Kucher, appellierte während der Diskussionsrunde an die Abgeordneten : „Ihr Politiker in Berlin und Brüssel müsst endlich verstehen, dass wir unseren Tieren und der Natur doch nichts Böses wollen.“ Bilger versicherte, dass die CDU nicht nur momentan sondern auch in Zukunft an der Seite der Landwirte stehe.

Mit Kritik an der Koalition in Berlin sparte von Stetten, der auch Mitglied im Präsidium des CDU-Wirtschaftsrats ist, bei der Veranstaltung nicht: „Die Ampel hat wirtschaftspolitisch keinen Plan und fährt unser Land gegen die Wand“, wird von Stetten in der CDU-Mitteilung zitiert. Wegen seiner Arbeit im Haushaltsausschuss wisse er um das Unvermögen der Regierung bei den Staatsfinanzen, so von Stetten. Zudem sendet laut dem Bundestagsabgeordneten das Bürgergeld ein katastrophales Signal an die Leistungsträger der Gesellschaft.

Zum Abbau der Bürokratie verfolge die CDU die Einführung eines Ablaufdatums für Gesetze. Sollten diese nicht bewusst verlängert werden, müssten die Vorgaben zu einem festgelegten Datum auslaufen.

Der Landtagsabgeordnete Mack gab gegen Ende der Veranstaltung einen Ausblick auf die anstehenden Europa- und Kommunalwahlen im Juni und hob deren Bedeutung für eine freiheitliche Demokratie hervor.