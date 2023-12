Der Kalte Markt kündigt sich an: Die Zelte werden aufgebaut

Der Kalte Markt beginnt zwar erst am 7. Januar, doch die bekannte Ellwanger Großveranstaltung kündigt sich wie gewohnt bereits in der Adventszeit an. Am Mühlgraben werden seit dieser Woche die Messezelte aufgestellt, die im kommenden Jahr aufgrund der Landesgartenschau-Bauarbeiten nicht wie üblich auf dem Schießwasen aufgebaut werden können. Wegen des Platzmangels werden Teile des Kalten Markts ausgelagert. Die Pferdeschau mit Prämierung wird zum Beispiel auf einem Teilgelände der ehemaligen Reinhardt-Kaserne stattfinden.

Der Kalte Markt zählt zu den größten Veranstaltungen der Stadt. Er hat seinen Ursprung im frühen Mittelalter als Pferdemarkt. 2024 findet er vom 7. bis 10. Januar statt. Zu den Höhepunkten zählt der traditionelle Umzug durch die Altstadt, an dem regelmäßig mehr als 300 Pferde und Gespanne teilnehmen.

Foto: Czernecki