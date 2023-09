Der Ellwanger Campingplatz wird umgebaut

Im Zuge der Realisierung der Landesgartenschau soll der Ellwanger Campingplatz neu gebaut und umgestaltet werden. Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig dafür ausgesprochen, die Zuständigkeit für die Vergabe der Erd- und Tiefbauarbeiten für die zukünftigen Gebäude auf Grundlage der Ausschreibung vom 16. August und der Submission vom 18. September an den Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrsangelegenheiten/Betriebsausschuss (ABUV) zu übertragen. Die Vergabe soll dort am 11. Oktober erfolgen.

„Wir müssen jetzt Gas geben, damit wir keinen Zeitverlust haben“, sagte der Leiter des Liegenschaftsamtes, Wolfgang Baur. Aufgrund des geplanten Baubeginns am 6. November sei eine spätere Vergabe im Gemeinderat nicht möglich, heißt es in der Sitzungsvorlage. Das bepreiste Leistungsverzeichnis für das Los 1 beläuft sich auf rund 2,286 Millionen Euro. Der Bereich der Abbrucharbeiten, Erdarbeiten, Rohrleitungsarbeiten, Schachtbauwerke, Fundamentarbeiten für Gebäude, Platz- und Wegebau, Außenausstattung und Außenbeleuchtung, Zaun- und Toranage wurde im Rahmen der europaweiten Ausschreibung am 16. August ausgeschrieben. „Es ist ein ganz, ganz großes Leistungsverzeichnis“, sagte Baur.