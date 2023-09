Der Bauernhofkindergarten in Rindelbach ist in Betrieb

Der Bauernhofkindergarten auf dem Jagsttalhof der Familie Hilsenbek/Holder in Rindelbach ist am 5. September mit acht Kindern gestartet. Dies teilte Bürgermeister Volker Grab am Donnerstag in der Sitzung des Gemeinderates mit.

Leider sei die Schutzunterkunft noch nicht bezugsfertig, bedauerte er. Für die Kinder bestehe jedoch die Möglichkeit, beim Reit- und Fahrverein Rindelbach unterzukommen. Der Kindergarten in städtischer Trägerschaft werde bis zum 1. Juli 2024 mit 20 Kindern voll belegt sein, so Grab. Ein Bauernhofkindergarten, der direkt auf einem Bauernhof ist, sei in Baden-Württemberg einmalig, sagte der Bürgermeister. Das Gebäude werde im Winter 2024 errichtet sein, im Frühjahr würden die ersten Hühner und Kaninchen einziehen. Ponys stünden bereits zur Verfügung, auch eine Feuerstelle gebe es.