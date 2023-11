Das zeigt die Ausstellung „Frieden machen“ in der Berufsschule

„Frieden machen“ heißt eine Ausstellung vom AWO-Ortsverein in Kooperation mit dem Friedensforum und dem Aktionsbündnis Mahnwache im Berufsschulzentrum Ellwangen, die im Rahmen der Ökumenischen Friedensdekade 2023 noch bis zum 16. November gezeigt wird. Josef Baumann vom Ellwanger Friedensforum führte am Dienstagabend in die Ausstellung mit rund zwei Dutzend Roll-ups ein. Die Ausstellung ist ein Projekt der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und für Schulen besonders geeignet.

Ziel der Ausstellung ist es, angesichts von Krieg und Zerstörung sowie Bedrohung mit Beispielen gelungener Friedensstiftung, Versöhnung und Wiederaufbau Zukunftsängsten und Ohnmachtsgefühlen von Schülerinnen und Schülern entgegenzusteuern. Gezeigt werden Fotos und Reportagen von zivilgesellschaftlichen gewaltfreien Aktionen zur Beilegung von ethnischen, religiösen und politischen Konflikten. Das Spektrum reicht von Aktionen in Israel, Jordanien, Ägypten, Libyen, Syrien und dem Libanon über solche in Kenia, Nigeria, Ruanda und dem Kongo bis hin zu Aktionen in Japan, Kolumbien, Nord-Mazedonien und Sri Lanka.

Frieden sei nicht alles, aber ohne Frieden sei alles nichts, sagte Josef Baumann vom Ellwanger Friedensforum. Das Friedensforum sei nicht auf einem Auge blind, sondern nehme die ganze Wirklichkeit in den Blick und leiste seit fast 40 Jahren in Ellwangen Erinnerungsarbeit, so der Pazifist. Er führte dabei das alljährliche Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 an. Aktuelle Konfliktfelder seien die beiden Brandherde in der Ukraine und in Israel/Palästina. Beide Kriege seien das Ergebnis versäumter Friedenspolitik. Der Friedensfreund geißelte das „abscheuliche Massaker der Hamas“ und den „sinnlosen Krieg“ in Israel und Palästina, mit dem Drama in Gaza, gleichermaßen: „Sie bringen nur unermessliches Leid.“

Baumann ging dabei nicht nur auf das sinnlose Töten und Getötetwerden ein, sondern auch auf die Kollateralschäden an der Infrastruktur, auf die humanitären Katastrophen und auf die seelischen Schäden der Überlebenden, die zu weiterem Hass führten. Kriege seien zudem die Fluchtursache Nummer ein und gehörten zu den größten Klimakillern. Baumann kritisierte in Zusammenhang mit den Kriegen auch die Verschwendung wertvoller Ressourcen und war sich sicher, „dass wir uns Kriege eigentlich nicht mehr leisten können“.

Hart ins Gericht ging Baumann mit der jüngsten Äußerung von Verteidigungsminister Boris Pistorius: „Wir müssen Deutschland wieder kriegstüchtig machen.“ Dem Minister warf er vor, die Botschaft aus der Mitte der Gesellschaft nicht zu hören. Dabei kam er auf die Hörer der Hitparade von SWR1 zu sprechen, die in die Top 30 Lieder wählten, die sich kritisch mit Krieg und Gewalt auseinandersetzten.

Der Pazifist sprach sich für den Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit aus und forderte mehr Geld für Friedenspolitik und Friedenserziehung: „Nicht Kriegsertüchtigung, sondern Friedensertüchtigung braucht die Welt.“ Gewalt sei keine Lösung, sei ein zentraler Leitsatz der Schulen. Angesichts einer „neuen Welle von Antisemitismus und Islamfeindlichkeit“, die über das Land schwappe, forderte Baumann den Dialog zwischen Christen, Juden und Muslimen. „Frieden machen ist nichts für Feiglinge, Frieden machen braucht Mut.“

Frieden sei eines der wesentlichen Themen überhaupt, stellte auch Schulleiterin Esther Hoffmann, Berufliche Schule für Gesundheit, Labor und Pflege, klar. Aufgrund der vielen Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Nationen und Religionen an ihrer Schule sei es dort tägliche Herausforderung, ein Stück Frieden zu machen.

„Wir leben in unruhigen Zeiten, Kriege bestimmen das Weltgeschehen“, betonte der Geschichts- und Gemeinschaftskundelehrer Thomas Eyring als Vertreter der Fachschaft der Schule vor allem mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und den Krieg im Nahen Osten, aber auch mit Blick auf andere Kriege. Das Berufsschulzentrum sei nah an der Sache, habe sie doch viele Flüchtlinge aufgenommen. Schule sei ein Ort, wo man gesellschaftliche Erschütterungen unserer Zeit deutlicher spüre, so Eyring: „Es brodelt.“ Auch an der Ellwanger Berufsschule gebe es Auseinandersetzungen und in manchen Klassen öfter antisemitische Äußerungen. „Friedensarbeit muss immer Basisarbeit sein“, unterstrich der Geschichtslehrer.