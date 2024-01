Hubert Kucher zeigt sich enttäuscht vom Auftritt des Bundeslandwirtschaftsministers Cem Özdemir (Grüne) bei der Bauernkundgebung am vergangenen Mittwoch in der Ellwanger Stadthalle. Dem Kreisvorsitzenden des Bauernverbands Ostalb-Heidenheim war Özdemirs Rede zu flach, zu oberflächlich. Darüber hinaus ließ der Minister zwei Landwirtschaftsschüler auflaufen, die ihm auf der Bühne vor knapp 700 Besuchern Fragen stellen durften. „Das war nicht in Ordnung“, sagt Kucher, der ansonsten mit der Veranstaltung und den vorangegangenen Protestfahrten weitestgehend zufrieden ist. Jetzt komme es vor allem auf Gespräche und Verhandlungen mit der Bundesregierung an. Die Bauern fordern, dass die Streichung der Subventionen für Agrardiesel zurückgenommen wird.

Zwei Landwirtschaftsschüler hatten am Mittwoch die Möglichkeit, den Bundeslandwirtschaftsminister auf der Stadthallenbühne zu befragen. Zweimal hintereinander wollten die Jungbauern von Özdemir wissen, weshalb seine Politik „so abgeneigt gegenüber der Landwirtschaft“ sei. Nach der zweiten Frage forderte dieser deshalb Belege für die Behauptung der beiden Schüler. Die Halle wurde plötzlich still, niemand sagte etwas, bis Hubert Kucher das Mikrofon ergriff und die Situation rettete.

Kreisvorsitzender ist entsetzt vom Minister

Dass es überhaupt dazu kam, ist für Kucher ein Unding, wie er im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ berichtet. Der Minister sei schließlich Pädagoge. „So etwas hätte er mit mir machen können, aber doch nicht mit zwei Fachschülern“, kritisiert er. Das habe die beiden jungen Menschen sehr getroffen und ihn selbst sehr erschreckt. „Deshalb bin ich sofort eingeschritten.“

Grundsätzlich findet es Kucher vorbildhaft, dass die beiden überhaupt den Mut gefunden hätten, vor so vielen Besuchern auf die Bühne zu gehen. Zudem müsse man der Jugend zugestehen, ein wenig provokativer fragen zu dürfen. Beide hätten darüber hinaus frei vorgetragen und nichts abgelesen, so Kucher weiter. „Das finde ich richtig toll.“

Kucher sucht Dialog mit den Schülern

Dennoch möchte Hubert Kucher, der im Vorfeld der Kundgebung bei der Schule angefragt hatte, ob nicht einige Schüler Lust hätten, für Fragen auf die Bühne zu kommen, das Geschehene nachbereiten. „Ich will das so nicht stehen lassen und habe bereits einen Termin mit der Schulklasse gemacht“, sagt er.

Auch von der Rede des Ministers zeigt sich der Kreisvorsitzende wenig angetan. Als Politprofi habe sich Özdemir gut verkauft, inhaltlich habe er aber wesentlich mehr erwartet, erzählt Kucher und bezieht sich unter anderem auf den Umbau der Tierhaltung. Hier sei nicht einmalig eine Milliarde Euro nötig, sondern es seien drei Milliarden jährlich, und das 20 Jahre lang, die man benötige, um die Tierhaltung umzubauen. Ohnehin seien die Investitionen in die Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten gleich null gewesen, findet Kucher. Das gebe es sonst in keiner Branche.

Die geplante Besteuerung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen ist zwar erst einmal vom Tisch, um den Agrardiesel wird aber weiter gerungen, denn trotz landesweiter Proteste hat die Ampelregierung bisher nicht eingelenkt. Nun seien Gespräche und Verhandlungen nötig. Man wolle weiterkämpfen. Es seien verschiedene Szenarien möglich. Vielleicht könne man auch einen Kompromiss finden, glaubt Kucher.

Die großen Protestaktionen mit Verkehrsbehinderungen sind laut dem Kreisvorsitzenden aber erst einmal vorbei. Demnach sind kommende Woche zwar noch einige Schlepperfahrten angekündigt, doch Kucher schlägt vor, die Traktoren inklusive Beschilderung quasi als Mahnmale an den Straßen abzustellen. Er sei sehr stolz auf die Landwirte aus der Region. Für ihn sei es sehr leicht, Vorsitzender einer solchen Berufsgruppe zu sein. „Die tragen einen mit“, sagt er.

Einen Tag nach der Kundgebung in Ellwangen hatte der Bauernverband eine Sternfahrt nach Heidenheim organisiert. Nach Meinung Kuchers eine „hervorragend und störungsfreie“ Aktion. Die Zusammenarbeit mit Stadt und Polizei habe zudem sehr gut funktioniert. An der Kundgebung hätten neben schätzungsweise 1300 bis 1500 Landwirten auch Politiker, Handwerker, Fuhrunternehmer und Mitarbeiter aus dem Personentransportgewerbe teilgenommen. „Eine breite Unterstützung“, wie Hubert Kucher sagt.