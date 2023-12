Das war das Jahr 2023 in Ellwangen und im Virngrund

Neun Nationen spielen gegen Rassismus

Spieler aus neun Ländern traten beim Fußballspiel der Nationen an. (Foto: Hariolf Fink )

„Rote Karte gegen Rassismus“ hat das traditionelle Fußballspiel der Nationen im Juli auf dem Sportplatz in Rindelbach gelautet. Neun Nationen waren gegeneinander angetreten, um ein klares Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Gewonnen hat letztendlich mit 10:7 die blauweiße Mannschaft gegen die Rotweißen. Wobei der Sieg nur marginal war, denn beim Spiel ging es viel mehr um das friedliche Miteinander. Gekämpft wurde trotzdem, auch wenn sich nach Abpfiff des zweimal 35 Minuten dauernden Spiels die Spieler aller Nationen in den Armen lagen.

Das Ende einer Ära

Agatha und Albert Winkler haben den „Kronprinzen“ 20 Jahre lang betrieben. (Foto: Mark Masuch )

Am 1. März hat der Gasthof „Kronprinzen“ seine Türen geschlossen – und das nach 20 Jahren als fester Bestandteil der Ellwanger Gastro-Szene. Als Hauptgrund für diese Entscheidung gaben die Kultgastronomen Agatha und Albert Winkler Personalknappheit an, denn nach Corona kamen zwar die Gäste zurück, doch ein Teil des Personals nicht mehr. Seitdem fehlte es an Köchen, Service- und Hotelmitarbeitern. Den Kiosk mit Café in der Virngrundklinik sowie das Sebcity-Hotel betreiben die Winklers allerdings weiterhin. Auch der Gasthof „Kronprinzen“ ist am 1. April neu belebt worden. Die Gastronomen Tamás und Edina Bencze bieten hier seitdem deutsche sowie ungarische Spezialitäten an.

Kretschmann eröffnet neuen IT-Campus

Geschäftsführer Helmut Haas führt Ministerpräsident Winfried Kretschmann durch den neuen Firmensitz von Inneo. (Foto: Inneo )

Der Begriff IT-Campus weckt unweigerlich Assoziationen mit einer Bildungseinrichtung. Und falsch liegt man sicher nicht damit, dem Leuchtturmprojekt der Firma Inneo Solutions GmbH einen Bildungscharakter zu attestieren. Gemeinsam mit der FNT GmbH hat Inneo im Industriegebiet Neunheim einen Standort geschaffen, an dem mit- und voneinander gelernt werden kann. Weitere Ansiedlungen sind übrigens durchaus erwünscht. Nach etwas mehr als eineinhalb Jahren Bauzeit ist der IT-Campus im Juli nun feierlich eröffnet worden. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann war als Ehrengast dabei.

Albert Schiele beendet Tätigkeit als Ortsvorsteher

OB Michael Dambacher (links) hat Albert Schiele aus dem Gemeinderat verabschiedet. (Foto: IJ )

Die erste Sitzung des Schrezheimer Ortschaftsrats in diesem Jahr war zugleich die letzte, die Ortsvorsteher Albert Schiele (hier mit OB Michael Dambacher) geleitet hat. Nach dem Eklat im Gemeinderat Mitte Dezember, als Schiele nach einem nicht mit ihm abgestimmten Statement seines Stellvertreters Jürgen Lang (Freie Wähler) zum Weiterbetrieb der LEA den Saal verließ, beantragte er mit Schreiben vom 23. Dezember 2022 an Oberbürgermeister Michael Dambacher die Niederlegung der Tätigkeit als ehrenamtlicher Ortsvorsteher des Ellwanger Teilorts Schrezheim.

Zeitreise zum Jubiläum des Fuchsschwanz'

Umzug 300 Jahre Forstweiler (Foto: Archiv: Hariolf Fink )

Ursprünglich sollte es nur ein kleines Fest für Tannhausen werden, dann hat sich Forstweiler zum 300–jährigen Bestehen dann doch ein Fest geschenkt, das mit vielen Höhepunkten gespickt war. Neben der Vorstellung einer Chronik und der Premiere der Band „Original Platzhalter“ war einer der Höhepunkte der historische Umzug, bei dem 16 Gruppen mit über 400 Teilnehmern an frühere Zeiten des „Fuchsschwanz“ erinnerten. So tummelten sich Bauer und Bäurin, Holzfäller, Pflanzensetzerinnen und Jäger bei knapp 36 Grad auf den Straßen des Ortes.

Der Narrenbaum steht – jetzt wird gefeiert

Dieter Groß begrüßt jede einzelne Zunft, die beim Narrenbaumaufstellen dabei ist. (Foto: Mark Masuch )

Im Februar hat endlich hat wieder ein richtiges Narrenbaumaufstellen am Fuchseck stattgefunden – und das komplett ohne Einschränkungen. Der Baum wurde bereits zum 22. Mal aufgerichtet und tug den klangvollen Namen „Egon, der 18.“. Zahlreiche Gruppen und Zünfte waren mit dabei und wurden namentlich von FCV-Ehrenpräsident Dieter Groß begrüßt. Schon als Groß mit seiner launigen und augenzwinkernden Moderation begann, hörte man im Hintergrund die „Jagsttal-Gullys“, die den Narrenbaum, der zum Fuchseck transportiert wurde, musikalisch begleiteten.

Ein neuer Pfarrer für die Wallfahrtskirche

Anton Wölfl ist nicht nur von den Menschen in Ellwangen angetan. Auch „seine“ Kirche auf dem Schönenberg hat den Oberbayer schwer beeindruckt. (Foto: Christopher Czernecki )

Nachdem Pater Martin Leitgöb im Januar zum Provinzial der Redemptoristen gewählt worden war, stand im August ein Nachfolger für seine Aufgabe als Pfarrer für die Wallfahrtskirche auf dem Schönenberg bei Ellwangen fest. Die Ordensgemeinschaft hatte dafür Pater Anton Wölfl präsentiert. Er wurde durch den Diözesanbischof für die Aufgabe ernannt und trat zum 1. September seinen Dienst an dem beliebten Wallfahrtsort an. Anton Wölfl stammt aus Obertaufkirchen in Oberbayern. Er kam über das Kloster Gars am Inn zu den Redemptoristen.

Doppelter Zuwachs für die „Goldene Sau“

Katrin Deininger (links) und Anja Wünsch freuen sich vor dem Ellwanger Narrenbaum über ihre Orden der „Goldenen Sau“. (Foto: Mark Masuch )

Am Sonntagabend, 19. Februar, ist die „Schwarze Schar“ in die Ellwanger Innenstadt eingelaufen, um in elf Gaststätten und zuletzt in der Stadthalle ihre neuesten Spottverse zu verlesen. Ab Vers 27 war klar: Im Orden der „Goldenen Sau“ wird es Zuwachs geben – und das gleich doppelt. So wurden Katrin Deininger und Anja Wünsch in der „Kanne“ für ihre Verdienste am Fasching zu „Sauritterinnen“ geschlagen. Sie gehören nun zur exklusiven Riege bekannter Ellwanger Faschingspersönlichkeiten. Der Orden der „Goldenen Sau“ wird übrigens nicht jedes Jahr verliehen.

Manuel Hoke zum Bürgermeister von Adelmannsfelden gewählt

Manuel Hoke und seine Familie am Wahlabend. (Foto: Christopher Czernecki )

„Packen wir es an, gestalten wir Adelmannsfelden für die nächsten acht Jahre, für die nächsten 16 Jahre und für die Zukunft“ – mit dieser Motivation legte der 37-jährige Manuel Hoke Anfang Mai den Grundstein für seine erste Amtszeit als neuer Rathauschef von Adelmannsfelden. Mit einem deutlichen Ergebnis hatten ihn die Bürger von Adelmannsfelden zum Nachfolger von Edwin Hahn gewählt. Hoke hatte sich in einem fairen Wahlkampf mit insgesamt 68,3 Prozent der Stimmen gegen Mitstreiter Björn Fedeler durchgesetzt.

Seit 60 Jahren Verkäuferin mit Leib und Seele

Marlies Frey steht ihren Kunden seit 60 Jahren mit Rat und Tat zur Seite. (Foto: Christopher Czernecki )

Von der Ausbildung an jahrzehntelang im selben Betrieb arbeiten – was früher überhaupt nicht unüblich war, ist in der heutigen Arbeitswelt kaum noch vorstellbar. Marlies Frey hat aber genau das getan. Fast exakt vor 60 Jahren, am 7. April 1963, hat sie mit ihrer Ausbildung im Ellwanger Traditionsgeschäft „Ottmar Richter“ begonnen und verkauft seitdem Schreibwaren an ihre Kundschaft aus Ellwangen und der Umgebung. Marlies Frey erinnert sich noch gut daran, als der Schreibwarengeschäft-Inhaber Ottmar Richter im Jahr 1963 auf sie zukam und ihr einen Ausbildungsplatz anbot.

VfB-Legenden punkten mit Präzision und Spielwitz

Die VfB-Legendenmannschaft hat beim Dorffest in Eggenrot klar mit 17:3 gegen die Auswahlmannschaft Eggenrot und Umgebung (grüne Trikots) gewonnen. (Foto: Hariolf Fink )

Dass die Eggenroter Dorfgemeinschaft hinter dem Dorffest steht, das konnte man bereits am zur Eröffnung miterleben. Im August war der Sportverein dran und der hatte sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen und keine Geringere als die VfB-Legendenmannschaft für ein Freundschaftsspiel gegen die Mannschaft Eggenrot und Friends engagiert. Namen wie Guido Buchwald, Karl-Heinz Förster, Hansi Müller, Karl Allgöwer oder Julian Schieber, um nur ein paar Wenige zu nennen, traten auf dem Platz an. Das Spiel endete 17:3 für die VfB-Legendenmannschaft.

Verkehrschaos an Westtangente bleibt vorerst aus

Die Ellwanger Westtangente vor den Bauarbeiten. (Foto: Larissa Hamann )

Am Dienstag, 11. April, haben die Bauarbeiten an der Ellwanger Westtangente nach etwas Verzögerung endlich begonnen. Die umfangreichen Sanierungsarbeiten dauerten bis Mitte Dezember an. Für Autos und Lastwagen war deshalb der Bereich von der Einmündung Rotenbacher Straße bis zur Aalener Straße/Scheffelstraße komplett gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Auch wenn der Verkehr in Ellwangen dadurch stark beeinflusst war, blieben größere Störungen, Staus oder gar ein Verkehrschaos am ersten Tag der Sperrung aus.

MV Jagstzell feiert Kreismusikfest und seinen 100. Geburtstag

Das Kreismusikfest 2023 in Jagstzell (Foto: MV Jagstzell )

Gleich doppelt Anlass zum Feiern gab es im Juli beim Musikverein Jagstzell: An einem Festwochenende mit mehreren Tausend Besuchern haben Musiker, Ortsansässige und Blasmusikfreunde das 100–jährige Vereinsjubiläum samt Kreismusikfest gefeiert. Drei Tage lang wurde trotz brütender Hitze gemeinsam musiziert, gesungen, gefeiert, gespielt.

Einer der Höhepunkte war der große Umzug mit einem emotionsgeladenen Fahneneinmarsch am Sonntag. Mit einem ganz besonderen Geburtstagsgeschenk ehrte der Komponist Kurt Gäble den 100 Jahre alten Verein: Die eigens für das Jubiläum geschriebene Polka „Auf Uns“, die er bei dieser Gelegenheit auch sogleich persönlich uraufführte. Ein rundum gelungenes Wochenende, an das sich die Blasmusikfreunde aus der Region noch lange zurückerinnern werden.

Der Wagnershof feiert sein 50-jähriges Bestehen

Der Wagnershof hat sich am Wochenende wieder so gezeigt, wie ihn viele aus der Vergangenheit kannten. Er war Anziehungspunkt, wie hier beim Familiennachmittag am Samstag, für Familien und viele Kinder, welche den Wagnershof wieder entdeckten. (Foto: Archiv: Hariolf Fink )

50 Jahre Wagnershof, das ist eine wahre Erfolgsgeschichte. Diese wurde am Wochenende von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. Mai, gebührend gefeiert. Der Verein Wagnershof hatte zusammen mit der Kolpingsfamilie und der DJK Ellwangen, die als Träger fungieren, ein Programm aufgezogen, das die Beliebtheit dieser Freizeiteinrichtung in den besten Fokus stellte. Marius Brenner als Vorsitzender des Wagnershof zeigte sich damals im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ vollauf zufrieden mit der Besucherzahl. „Hier ist von Jung bis Alt für jeden etwas geboten“, sagte er.

Die 18. Ellwanger Wildwochen beginnen am 13. Oktober

Die Gastronomen und Sponsoren der Ellwanger Wildwochen. (Foto: Hariolf Fink )

Die Gastronomen der Ellwanger Wildwochen freuten sich schon sehr auf das Event. Bei der Initiative der Gastwirte, des Hegerings und der Jägerschaft aus Ellwangen und Umgebung wurde drei Wochen lang den Gästen feinstes Wildfleisch serviert und das alles aus heimischen Wäldern. Die Ellwanger Wildwochen begannen am 13. Oktober mit einer Auftaktveranstaltung im Seegasthof Espachweiler. Über die gesamte Zeit wurde ein buntes Programm rund ums Wild, wie eine Waldführung, eine Hubertusmesse, der verkaufsoffene Sonntag in Ellwangen und vieles mehr angeboten.

Rosenberger Kitaleiterin Ingrid Schneider sagt Ade

Ingrid Schneider war 42 Jahre in der Kita Rosenberg tätig. (Foto: Larissa Hamann )

Ein Abschied der Erleichterung, aber auch des Wehmuts: Nach 42 Jahren verlässt Ingrid Schneider die Kita Rosenberg. Im Laufe der Zeit hat sie viele Rosenberger in ihren ersten Lebensjahren betreut. Und wie sehr den aktuellen und ehemaligen Kitakindern die langjährige Leiterin am Herzen liegt, haben viele Rosenberger bei einem Abschiedsfest ihr gegenüber zum Ausdruck gebracht.

Restauratoren enthüllen kunsthistorischen Schatz

Unter mehreren Schichten Putz ist bei Sanierungsmaßnahmen im Schloss Ellwangen ein kleines Fresko von Christoph Thomas Schefflers freigelegt worden. (Foto: Larissa Hamann )

„Verklärt, verzückt, naiv, aber sehr interessant“ - so beschreibt Museumsleiter Matthias Steuer das, was bei Sanierungen auf dem Schlossdachboden Ende Mai unter dicken Schichten von Putz zum Vorschein gekommen ist. In der Dienstbotenkammer des einstigen Hofmalers Christoph Thomas Scheffler haben Restauratoren ein kleines Fresko freigelegt, das Veronika und das Schweißtuch Jesu zeigt. Für Steuer gleicht der Fund einer kleinen Sensation. Der Maler gilt unter Kunsthistorikern als einer der bekanntesten deutschen Barockmaler.

Bauarbeiten am Kinderzentrum starten

Der erste Spatenstich ist gesetzt, nun können die Bauarbeiten für das neue Kinderzentrum am Schöner Graben starten. (Foto: Larissa Hamann )

Nach fast drei Jahren Planung war es Ende Oktober soweit: Die Bauarbeiten am neuen Kinderzentrum Schöner Graben sind mit einem Spatenstich offiziell gestartet. Die ersten Arbeiten für die Erstellung eines Fundaments und Betonarbeiten hatten zuvor bereits begonnen. Bis Ende 2024, allerspätestens bis Beginn des neuen Kindergartenjahres im September 2025, soll auf dem Grundstück zwischen Schöner-Graben-Schule und dem Gymnasium Sankt Getrudis eine siebengruppe Kindertagesstätte entstehen. Bauherr ist die S-Immobilien Invest Ostalb - eine Tochter der Kreissparkasse Ostalb.

„Virngrundbäcker“ weiht neue Produktionsstätte ein

er Virngrundbäcker mit neuer Produktionsstätte (Foto: IJ )

„Im Juni hat Pius Ehrler, Geschäftsführer des „Virngrundbäckers“ zahlreiche Gäste zur Einweihung der neuen Produktionsstätte an der Melitta-Bentz-Straße 2 begrüßt. Lange hat die Familie Ehrler auf diesen Tag gewartet und auf dem Weg dahin einige Hürden überwinden müssen. Denn eigentlich hatte das Unternehmen damit gerechnet, schon zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt einziehen zu können. Materialknappheit, Lieferengpässe und schlechte Witterung hatten dem Bäckereibetrieb daraufhin aber mehrfach einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Neuler richtet Deutsche Meisterschaft der Islandpferde aus

Deutsche Meisterschaften der Islandpferde (Foto: Sebastian van Eeck )

Sonne, blauer Himmel und vereinzelt Wolken. Bessere Bedingungen hätte sich der Neulermer Verein IPV Sleipnir für die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften der Islandpferde (DIM) gar nicht wünschen können. Angereist waren zu der mehrtägigen Veranstaltung Sportler und Pferdefreunde aus ganz Deutschland. Zwischen 50 und 70 Helfer täglich haben mit ihrem Einsatz zur erfolgreichen Deutschen Islandpferde Meisterschaft 2023 auf der Anlage des IPV Sleipnir beigetragen und damit den rund 10.0000 Zuschauern ein kurzweiliges Wochenende bereitet.

Fall des getöteten Kleinkinds soll erneut verhandelt werden

Der damals 33-Jährige ist im Ellwanger Landgericht zu 14 Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt worden. (Foto: Mark Masuch )

Der Bundesgerichtshof (BHG) in Karlsruhe hat im Juni das Urteil gegen einen 34-Jährigen aufgehoben, der das fast zweijährige Kind seiner damaligen Lebensgefährtin so stark misshandelt hatte, dass der Junge aus Aufhausen im Oktober 2021 im Ostalb-Klinikum verstarb. Der Mann war am 14. Juni 2022 vor dem Ellwanger Landgericht wegen Totschlags in Tateinheit mit schwerer Misshandlung von Schutzbedürftigen zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Täter wie auch Staatsanwaltschaft beantragten daraufhin Revision. Bisher ist es noch nicht zur Neuverhandlung gekommen.

Landesgartenschau wird teurer als geplant

Die Vorbereitungen auf die LGS laufen auf Hochtouren. Die Jagst fließt mittlerweile bereits in ihrem neuen Bett. (Foto: IJ )

Die Landesgartenschau 2026 wird teurer, als ursprünglich veranschlagt. Wie die beiden LGS-Geschäftsführer Stefan Powolny und Nils Degen im Oktober im Gemeinderat berichteten, kalkuliert man derzeit mit Kosten von rund 47 Millionen Euro. 2022 belief sich die Kostenschätzung noch auf 34 Millionen Euro. Die Kosten der LGS-Daueranlagen summieren sich damit auf rund 70 Millionen Euro, 30 Millionen Euro davon kommen aus Fördermitteln. Den größten Teil der Zusatzkosten bildet die Errichtung der Infrastruktur am Schießwasen mit 5,6 Millionen.

Närrisches Treiben in Rosenberg

Faschingsspremiere in Rosenberg. (Foto: Hariolf Fink )

Der erste offizielle Faschingsumzug in Rosenberg entpuppte sich im Januar als riesiger Erfolg. Rund zwölf Gruppen zogen bei prächtiger Stimmung durch Rosenberg. Dabei waren unter anderem die „NoSa“, der Motorradclub, die Garde der Sportfreunde,, mehrere Jugendgruppen in bunten Kostümen, Feuerwehrleute, Prinzessinnen, Indianer und Cowboys. Bleibt zu hoffen, dass dieser familiäre Umzug zur Tradition wird. Er hätte es verdient.

Profi-Fußballer vom FCH an der Buchenbergschule

Die Finalisten des „eSportsCups“ mit den FCH-Topspielern Eren Dinkçi und Tim Kleindienst (hinten von links). (Foto: Mark Masuch )

An diesem Ende November hatte ein Top-Spieler des FCH etwas zu verkünden: Eren Dinkçi möchte lieber für die türkische Nationalmannschaft spielen statt für die deutsche Elf. Das hatte der Profi vom 1. FC Heidenheim am Rande des ersten Ellwanger „eSportsCup“ in der Buchenbergschule erklärt. Bei dem Wettbewerb spielten acht Schüler der Gemeinschaftsschule sowie acht weitere von anderen Ellwanger Schulen „EA Sports FC 24“ gegeneinander. Am Ende war es mit Cem ein Schüler der Buchenbergschule, der den Sieg holte und sich über tolle Preise freuen durfte. F

Staunen, was die Natur zu bieten hat

Einweihung Biodiversitätspfad (Foto: Hariolf Fink )

Mit weit mehr als 100 Gästen und Besuchern haben die Gemeinden Stödtlen, Unterschneidheim und Tannhausen den gemeinsamen Biodiversitätspfad eingeweiht. Vor fünf Jahren war die Idee für diesen Pfad entstanden. Namensgeber des Pfades sind Daniela und Berthold Gloning, die bei einem Wettbewerb die Bürgermeister mit ihrem Vorschlag „StaUne–Pfad“ überzeugen konnten.

Neue Philharmonie Berlin begeistert in der Stadthalle

Die neue Philharmonie Berlin in der Ellwanger Stadthalle (Foto: Mark Masuch )

Es ist eine Premiere gewesen, die in schönster Erinnerung bleiben wird: Im Rahmen der Konzertreihe „Schwäbische. Klassik. Sterne!“ hat die Neue Philharmonie Berlin auf ihrer Tour im November zum ersten Mal in Ellwangen gastiert und ist vom Publikum in der nahezu ausverkauften Stadthalle enthusiastisch gefeiert worden. Unter der Leitung des Ensemblegründers Andreas Schulz widmete sich das glänzend aufgelegte Orchester in großer sinfonischer Besetzung mit jugendlich frischem Elan und ansteckender Spiellust den Klangfarben berühmter hoch- und spätromantischer Werke.

Jan-Erik Bauer gewinnt die Bürgermeisterwahl in Stödtlen

Amtseinsetzung von Stödtlens neuem Bürgermeister Jan-Erik Bauer (Foto: Larissa Hamann )

Ein denkwürdiges und auch in vielerlei Hinsicht aufregendes Jahr war 2023 sicherlich für die beiden frisch gewählten Bürgermeister Jan-Erik Bauer und Manuel Hoke. Mehrere Wochen lang lieferten sie sich mit ihren jeweiligen Mitstreitern einen spannenden, fairen Wahlkampf, um am Ende aus diesem erfolgreich hervorzugehen und ein neues Kapitel Gemeindegeschichte aufzuschlagen. „Ich bin überglücklich, dass ich mir damit jetzt mein Ziel und meinen Traum erfüllen kann“, drückte Bauer nach dem Wahlabend seine Freude über den Sieg (55,36 Prozent der Stimmen) aus.

Stadtwerke verzeichnen „absolutes Rekordergebnis“

Stadtwerke Ellwangen (Foto: IJ )

Im September präsentierte Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Powolny bei einem Bilanz-Pressegespräch im Rathaus den Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke Ellwangen GmbH und berichtete von einem Jahresergebnis in Höhe von von 4,93 Millionen Euro, „ein absolutes Rekordergebnis, das wir so noch nie hatten“. Gegenüber 2021 mit 2,02 Millionen Euro habe sich das Ergebnis mehr als verdoppelt. Und das trotz der Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Die hohen Gewinne resultierten laut Powolny aus hohen Großhandelspreisen für Windstrom und Gasabverkauf.

Ein Westfale feiert erstmals Fasnacht

Rathaussturm in Tannhausen beim Fasching 2023. (Foto: Larissa Hamann )

Keine neun Monate als neuer Bürgermeister im Amt, da war Siegfried Czerwinski seinen Job auch schon wieder los – natürlich aber nur vorübergehend, solange die Narren in Tannhausen während der Fasnacht das Sagen hatten. Um kurz nach 11 Uhr am Gumpendonnerstag hat das närrische Volk ihren neuen Rathauschef abgesetzt. Ein besonderes Erlebnis für den Westfalen: „Ich fand’s grandios. Wunderbare Sache, wäre im Rheinischen nicht besser gewesen.“