Das war auf der Messe „Handwerk und Wohnen“ in Ellwangen los

Mit seinem Traum vom eigenen Häusle oder Sanierungsarbeiten war man bei der Messe Handwerk und Wohnen am Samstag und Sonntag in der Ellwanger Stadthalle bestens aufgehoben. Knapp 30 Handwerksbetriebe informierten dort fundiert über Bauen, Sanieren oder Modernisieren. Und egal ob eine verstopfte Dachrinne, ein massives Einfamilienhaus oder ein Holzhaus in Ständerbauweise, der Wissensdurst der vielen Besucher war enorm und das Schöne daran: Hier wurde man oftmals vom Chef persönlich beraten. Eine Win-win-Situation also für alle.

Und bei fast 30 Handwerksbetrieben war für fast jeden etwas dabei und man musste sich Zeit mitbringen. Die „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ hat sich unter die Besucher gemischt und sich nach Trends erkundigt. Ein großer dabei sind Photovoltaikanlagen, egal ob als Balkonkraftwerk oder großflächige Anlagen auf dem Dach, um selber mittels Sonneneinstrahlung Energie zu erzeugen. Berater Jan Herrmann von der Firma Pfeiffer und May hatte alle Hände voll zu tun, um die vielen Fragen der Interessenten zu beantworten.

Um aber überhaupt eine Photovoltaikanlage installieren zu können, dazu bedarf es erst einmal eines Hauses. Die Firma Holzbau Mayle stand dabei mit Rat und Tat zur Seite und wusste, dass derzeit rund 45 Prozent aller Häuser in Ständerbauweise und mit effizienten Materialien gebaut werden. „Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, ist nachhaltig und kommt meist aus der Region“, sagte Michael Mayle dazu. Die Nachfrage steige ständig, sagte er und machte auch Werbung für die kurzen Transportwege, die kurze Bauzeit und den hohen Fertigungsgrad.

Wer lieber Stein auf Stein setzt, der war beim Bauunternehmen Reck aus Adelmannsfelden richtig. Dort erfuhr man von Geschäftsführer Wolfram Reck, dass auch heute noch Bauten mit 36,5 Zentimeter gefüllten Ziegeln den Wärmenormen entsprechen. Die Firma baut Häuser in Massivbauweise vom Keller bis zum Dach, auch schlüsselfertig oder so, dass auch Arbeiten in Eigenregie herausgenommen werden können. Nach dem Preis gefragt sagte Wolfram Reck, dass man heute beim Bau eines „normalen Einfamilienhauses“ nicht mit einer bestimmten Summe rechnen könne, denn jedes Haus sei individuell. Dass die hohen Summen Häuslebauer oft abhalten und deshalb auch die Baufirmen darunter leiden, daraus machte Reck keinen Hehl.

Oft, aber da muss man erst mal was finden, geht der Trend weg vom Neubau, hin zu älteren Häuschen, die es wert sind, energetisch auf Vordermann gebracht zu werden. Beim Stand der Firma Dürr und Feil erkundigte sich ein junges Paar, welches ein solches Häuschen erstanden hat, wie man dieses effektiv heizen könne, denn die verbauten Nachtspeicheröfen seien absolut nicht mehr zeitgemäß. Christian Tagwerker zeigte die Trends der neuen Heiztechniken auf. So empfahl er den Sanierern sogenannte Wärmedecken - oder Wände, die von Wärmepumpen versorgt werden. Bei den Wärmepumpen sei es so, dass diese nicht nur für Fußbodenheizungen interessant wären. Wenn die vorhandenen Heizkörper entsprechend dimensioniert seien, könnten sie durchaus ins Wärmepumpen-System eingebunden werden.

Bei den Fußböden gilt der alte wie auch der neue Trend. Gefragt sind Holzböden, da nachhaltig, zeitlos und renovierbar. Lediglich die Hölzer ändern sich. Derzeit sind Holzböden in Eiche wieder aktuell. „Was sich ändert, sind die Verlegemuster, wie zum Beispiel das Fischgrätmuster“, so Ingrid Allmendinger, Geschäftsführerin bei der gleichnamigen Ellwanger Firma. Bei den Fliesen ist es ähnlich und Martina Erhardt von der Firma in Jagstzell weiß, das großflächige Fliesen derzeit im Trend liegen und zwar in Braun-, Grau-, oder Anthrazittönen. Bei Fenstern haben sich die aus Kunststoff durchgesetzt, wie man bei der Firma Fuchs von Firmenchef Peter Fuchs aus Neuler erfahren konnte. Die Firma fertigt voll recyclebare Fenster, die den Vorteil haben, dass sie im Gegensatz zu Holzfenstern nicht mehr gestrichen werden müssen, mit einer hohen Wärmedämmung und erhöhter Einbruchsicherheit punkten. In Sachen Finanzierbarkeit erfuhr man beim Finanzmanagement Zeiner und Schönherr, dass man bei Finanzierungen unbedingt auf einen guten und festgeschriebenen Zinssatz achten sollte, denn bei einem Darlehen von 500.000 Euro könnten die Zinsen, auf zehn Jahre gerechnet, mehrere zehntausend Euro ausmachen.

Wem die Kosten für einen Neubau oder eine Sanierung doch zu hoch waren, der fand am Stand der Baugenossenschaft Wohnungen zum bezahlbaren Preis. Geschäftsführer Thomas Töpfl sagte: „Wir verwalten derzeit in Ellwangen 600 Wohnungen zu einem Quadratmetermietpreis von 6,50 Euro. Das alles ist nur möglich, wenn wir streng mit den Baupreisen kalkulieren und mit Fördermitteln rechnen können“.