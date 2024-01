Die Pferdeprämierung zum Kalten Markt hat in diesem Jahr erstmals auf dem Gelände der Reinhardt-Kaserne stattgefunden. Geschuldet war dies den Arbeiten zur Landesgartenschau auf dem Schießwasen zur Landesgartenschau 2026. Gleichzeitig war am Montag auch die Bauernkundgebung mit vielen Traktoren angesagt und so war es fast zu erwarten, dass zur Prämierung weniger Züchter samt Pferden angereist kamen.

Rund die Hälfte der angemeldeten Pferde gehen an den Start

Im Klartext: von den rund 100 gemeldeten Pferden waren lediglich 48 Kalt-, Warm- und Ponyrassen aufgetrieben worden, ebenso nur zwölf Gespanne. Das hat aber der Stimmung auf dem Kasernengelände in keinster Weise Abbruch getan, denn da, wo früher Soldaten zum Appell antreten mussten, scharrten jetzt Pferdehufe.

Auch wenn es weniger Pferde wie erwartet waren, so galt denen umso mehr das Lob der Preisrichter, die mit wachem Auge der Ausstrahlung, dem tollen Gesicht und dem schönen Körperrahmen der Pferde folgten.

Die Richter entschieden zwischen den verschiedenen Rassen, dem Körperbau, der Korrektheit der Bewegung und im Schritt dem klaren Viertakt. Bei Kalt- und Warmblütern wurde der Fleiß und die Gelassenheit beurteilt.

Und gelassen mussten die Pferde schon sein, denn so manches war im Wertungsring ein bisschen nervös und tänzelte und gar manchem gingen ob der vielen Anspannung die Nerven durch.

Die anderen warten geduldig, bis sie endlich an der Reihe waren, um dann im Wertungsring hoffentlich von den Preisrichtern gelobt und eine gute Beurteilung zu holen.

Der wunderschöne Haflinger-Vierspänner der Familie Hopfensitz aus Althueb bei Ellenberg. (Foto: hafi )

"Ellwangen belegt in Sachen Pferdezucht eine Sonderstellung"

Und Lob gab es allemal, denn die Fachfrau Velsen-Zerbeck vom Hengst- und Landgestüt Marbach hatte ein waches Auge und resümierte zusammen mit Karl-Heinz Vollmer vom Kompetenzzentrum Pferd im Gespräch mit der Ipf- und Jagst-Zeitung: „Was wir hier in Ellwangen beim Kalten Markt erleben dürfen, ist Pferdezucht auf höchstem Niveau.

Ellwangen belegt in Sachen Pferdezucht eine Sonderstellung in Baden Württemberg. Das liegt unter anderem auch an den sehr aktiven Pferdesport- und Zuchtvereinen, vor denen man nur den Hut ziehen kann“, so die Beiden.

Die vielen Besucher sahen dies genauso und viele Schulklassen waren aufs Kasernengelände gekommen, um der Tradition des Kalten Markts samt Pferdeprämierung Gewicht zu verleihen.

Das sind die Gewinner der Pferdeprämierung 2024

Kaltblut - Süddeutsch bis 2021: Valentina, Josef Pfaut, Fichtenau; Halina, Pa-Alhagie Denis Sey, Ellwangen; Mia, Josef Pfaut, Fichtenau; Sandrina, Pa-Alhagie Denis Sey, Ellwangen

Kaltblut - Schwarzwald bis 2017: Hexle, Roland Bäuerle, Neuler; Fürst's Franzi, Hartmut Fürst, Aalen; Holly, Roland Bäuerle, Neuler; Falada-Roxy, Ute & Bernd Köngeter, Alfdorf; Hella, Roland Bäuerle, Neuler; Fürst's Fiona, Hartmut Fürst, Aalen; Fürst’s Fina, Hartmut Fürst, Aalen; Finja, Ute & Bernd Köngeter, Alfdorf; Finja, Ute & Bernd Köngeter, Alfdorf; Hannah, Roland Bäuerle, Neuler

Kaltblut - Schwarzwald 2018 bis 2021: Harmonie, Roland Bäuerle, Neuler; Rosi, Familie Mayer, Westhausen; Heidelbeere, Roland Bäuerle, Neuler; Heike, Roland Bäuerle, Neuler; Holunderblüte Roland Bäuerle, Neuler

Warmblut bis 2019: Dayphira, Harald und Kristina Mila Mayer, Aalen; Letizia, Hartmut Weiss & Anja Riegger, Abtsgmünd;

Warmblut - Springstuten bis 2019: Chepetta, Wolfgang & Karin Rettenmeier, Jagstzell; Charmonie, Christina Fuchs, Ellwangen; Asca, Lothar Mück, Schechingen; Charming, Christine Fuchs, Ellwangen; Clara, Ulrich Ostermann, Adelmannsfelden; Now and Forever, Hartmut Weiss & Anja Riegger, Abstgmünd; Ulani, Johannes Engelhard, Jastzell; Charletta, Julia Kalka, Zöbingen; Chambalee Sun, Julia Kalka, Zöbingen; No Merci, Stefanie Gaugler, Ellwangen; Ma Belle G, Stefanie Gaugler, Ellwangen

Warmblut 2020 und 2021: Benita, Robert & Martina Zeller, Aalen; Southern Pride, Thomas Königer, Ellwangen; Farah, Robert & Martina Zeller, Aalen

Warmblut - Springstuten 2020-2021: Calimera, Lothar Egetenmeier, Jagstzell; Duana, Ines Fuchs, Neuöer-Leinenfirst

Haflinger bis 2021: Leni, Gerhard Hopfensitz, Ellenberg

Isländer bis 2021: Fenjah v. Rohrweiher, Eberhard Häfele, Adelammsfelden, Nora v. Rohrweiher, Eberhard Häfele, Adelammsfelden

Kleinpferde - Pony bis 2021: Holly, Familie Mayer, Westhausen; Violetta 75 Anja Neumaier, Essingen; Midnights Dynastie, Charlotte Luise Mayer, Aalen; Fuchshof’s Trixxie, Franz Fuchs, Neuler

Kleinpferde - Shetland bis 2021: Poppy v. Stal Polderzicht, Greylight Sweet Clement., Greylight Gretje-Marie, Monalisa v. Stal de Toeko, allesamt Cosima Dammer, Kressberg

Gespanne:

Kleinpferde - Freizeitanspannung Einer: Alisha Ladenburger, Ellwangen; Leni Senz, Neresheim

Kaltblut - Freizeitanspannung Zweier: Heinz Bley, Ohrdruf

Haflinger - Freizeitanspannung Zweier: Gerhard Hopfensitz, Ellenberg

Kleinpferde - Freizeitanspannung Zweier: Andrea Esdar, Ellwangen; Cindy Weiß, Forheim

Haflinger - Freizeitanspannung Vierer: Gerhard Hopfensitz, Ellenberg

Warmblut - Freizeitanspannung Zweier: Markus Sprenger, Weisel

Kleinpferde - Turnieranspannung Zweier: Cindy Weiß, Amerdingen; Susanne Habel-Veit, Michelbach

Kleinpferde - Turnieranspannung Vierer: Susanne Habel-Veit, Michelbach; Cindy Weiß, Forheim