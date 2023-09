Das Primärziel ist der Klassenerhalt

Die Zeit der Vorbereitung hat nun auch für die Fußball–Damen des FC Ellwangen ein Ende gefunden. Das Team von Trainer Wulf Saur startet an diesem Sonntag um 13 Uhr mit einem Heimspiel gegen den TSV Heumaden in die neue Landesliga–Saison.

Eine schleppende Vorbereitung

Wie Trainer Wulf Saur berichtet, ist die Vorbereitung sehr schleppend verlaufen. „Dass es schwierig wird, war aber auch ein wenig absehbar. Die persönliche Fitness jeder einzelnen Spielerin ist richtig gut. Was allerdings Spielverständnis angeht, sind wir in einem nicht ganz so optimalen Bereich.“ Wie Wulf Saur ergänzt, sei dies der Tatsache geschuldet, dass die Vorbereitungszeit voll in den Sommerferien liege. „Das Problem haben andere Teams natürlich auch, nicht nur wir. Frauen–Fußball wird in der Regel von jungen Mädchen gespielt, die noch schulpflichtig sind. Diese gehen im Sommer mit den Eltern in den Urlaub — und so wird es für uns natürlich schwierig, sinnvoll zu trainieren.“ Erst am vergangenen Sonntag konnte der FC Ellwangen ein Testspiel bestreiten, in dem auch die potentielle Startelf für die Liga auf dem Platz stand.

Ein großes Plus der Mannschaft ist aber der Zusammenhalt. Zum Auftakt der Vorbereitung stand ein viertägiges Trainingslager in Südtirol an. „Wir haben an den Grundlagen gearbeitet und Teambuilding gemacht. Die Bedingungen und der Platz waren klasse“, so Wulf Saur.

Vier Abgänge

In der Mannschaft gab es allerdings einige Veränderungen. Marie und Carla Fürst konzentrieren sich auf das Ende ihres Studiums und stehen nicht zur Verfügung. Jana Ebert ist zum Verbandsligisten SpVgg Gröningen–Satteldorf gewechselt. Katrin Kuhn macht zusätzlich zu ihrem Studium eine spezielle Ausbildung in Österreich. Verletzungsbedingt werden Miriam Glatzel und Leonie Lechner noch länger ausfallen. Havan Nur Tastan wechselt vom FV Sontheim nach Ellwangen. Hinzu kommen einige Spielerinnen aus der eigenen Jugend in den Kader der ersten Mannschaft. „Wir werden eine Mannschaft haben, die sich im Vergleich zur vergangenen Saison vielleicht etwas schwerer tun wird. Nichtsdestotrotz ist es machbar, mit unseren Spielerinnen die Klasse zu halten. Sie haben die Qualität, in dieser Liga zu spielen. Im Vordergrund steht für uns wieder der Klassenerhalt“, berichtet Trainer Wulf Saur.

Auftakt gegen Heumaden

An diesem Sonntag steht nun das Duell gegen den TSV Heumaden an. So schätzt Wulf Saur den Gegner ein: „Ich erwarte ein sehr enges Spiel. In der vergangenen Saison haben wir in Heumaden verloren und zu Hause Unentschieden gespielt. Es ist eine Mannschaft, die unbequem zu spielen ist. Wir werden uns darauf einstellen und wissen um die Stärken und Schwächen.“

Für das erste Spiel — und natürlich auch alle weiteren — würde sich Ellwangens Trainer über eine große Kulisse freuen: „Der Frauen–Fußball ist natürlich nicht übersät mit zahlreichen Zuschauern. Deshalb würde ich mir wünschen, dass viele einfach mal vorbeikommen würden und sich das Spiel anschauen. Die Mannschaft hat das auf jeden Fall verdient.“