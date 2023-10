Das Parken in der Ellwanger Parkpalette soll teurer werden

Die Preise für Dauerparker in der Parkpalette „Am Schönen Graben“ sollen teurer werden. Darauf hat sich der Verwaltungsausschuss der Stadt in seiner jüngsten Sitzung verständigt und eine entsprechende Empfehlung für den Gemeinderat beschlossen. Die geplante Teuerung stößt allerdings nicht bei jedem Stadtrat auf Gegenliebe. Insbesondere Berthold Weiß, Fraktionsvorsitzender der Grünen, kritisierte das Vorhaben. Seiner Meinung nach müsse man stattdessen bei den Kurzzeitparkern in der Altstadt ansetzen.

Aktuell beträgt der Preis für eine Monatsparkkarte 11,90 Euro, für eine Jahreskarte 130 Euro. Nach dem Willen des Verwaltungsausschusses sollen die Preise ab 1. Januar auf 15 beziehungsweise 165 Euro angehoben werden. Die Tickets könnten nur von Menschen erworben werden, die in der Innenstadt arbeiten oder wohnen würden, erklärte Stadtkämmerer Sebastian Thomer. 2011 sei dieses System eingeführt worden. Besitzer der Dauerkarten hätten allerdings kein Anrecht auf einen festen Stellplatz, wenn zu einem Zeitpunkt keiner mehr frei sei.

Parkpalette meistens nicht ausgelastet

Das ist laut Thomer aber meist nur bei Veranstaltungen der Fall. Im Juni habe die Auslastung zwischen 45 und 55 Prozent gelegen, verdeutlichte der Kämmerer. 250 dieser Dauerkarten würden derzeit angeboten werden. Die Erhöhung bringe der Stadt einen Netto-Mehrertrag von 8000 Euro ein. Doch für innenstadtnahes Parken sei der Preis dennoch sehr fair, befand Thomer.

Er könne sich vorstellen, dass die Preiserhöhung manchen abschrecke, meldete sich Berthold Weiß zu Wort. Laut Weiß ist es sinnvoller, das Kurzzeitparken in der Innenstadt zu verteuern. Zudem solle das Ordnungsamt verstärkt kontrollieren. So könne seiner Meinung nach erreicht werden, dass die Leute mehr auf die Parkpalette ausweichen würden.

Er warne vor restriktiven Maßnahmen, sagte Gunter Frick, Fraktionsvorsitzender von FW/FBE. Er warne davor, Parksuchende weiter abzuschrecken. Es müsse weiterhin möglich sein, in die Innenstadt zu fahren und dort zu parken, wo man etwas zu tun habe. Bettina Vierkorn-Mack (CDU) pflichete Frick bei. Die Situation sei derzeit nicht sonderlich rosig. Man müsse froh sein, wenn Leute den Weg in die Innenstadt finden würden. Herbert Hieber, Fraktionsvorsitzender der SPD, nannte die Preiserhöhung „fair und moderat“.

Parken in der City ist „eine Krankheit“ Ellwangens

Rudolf Wiedmann (CDU) brachte die umliegenden Teilorte ins Spiel. Nicht jeder könne mit dem Fahrrad in die Innenstadt fahren. Man müsse aufpassen, dass man die Wege offen lasse. Für Martina Osiander (Grüne) stellt es „eine Krankheit“ Ellwangens dar, dass die „Leute ständig mit dem Auto in die Innenstadt“ hineinfahren würden. Das kenne sie aus Aalen ganz anders. Hier sei es absolut kein Problem, dass es in der Fußgängerzone keine Parkplätze gebe, so Osiander.

Berthold Weiß regte an, bald eine Generaldiskussion zum Thema zu führen. Wer samstags zum Wochenmarkt in die Stadt fahre, wisse, wie ausgeprägt der Parksuchverkehr zu dieser Zeit sei. Autos würden selbst dort parken, wo gar keine Stellplätze seien.

Bis 2026 wolle man das digitale Parkleitsystem einführen, mischte sich Oberbürgermeister Michael Dambacher in die Diskussion ein. Dadurch könnten die Menschen dorthin gelotst werden, wo freie Plätze verfügbar seien.

Mit zwei Enthaltungen wurde die Empfehlung an den Gemeinderat beschlossen. Die Preiserhöhung hat übrigens keine Auswirkungen für diejenigen Dauerparker, die sich für 47,60 Euro im Monat einen festen Stellplatz gemietet haben. Auch die Entgelte für Kurzzeitparker bleiben zunächst gleich. Bis zu zwei Stunden steht man in der Parkpalette mit Parkscheibe von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr kostenfrei. Erst danach fallen Kosten an.