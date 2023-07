Das Luftschloss Festival hebt wieder ab

Bereits zum sechsten Mal heißt es: „Das Luftschloss steigt wieder“. Am Freitag, 21. Juli, ab 18 Uhr ist das beliebte Ein–Tages–Festival auf dem Schloss ob Ellwangen. Wie jedes Jahr präsentiert das Booking–Team dem Publikum ein facettenreiches Line–Up, das keine Genregrenzen kennt. Es verspricht viel Abwechslung, Sommer–Vibes und Künstler mit starken Texten.

Katha Pauer fällt mit ihrer Direktheit auf: Sie kritisiert das Schubladendenken unserer Gesellschaft, spricht über ihr Verhältnis zu Angst und Unsicherheit und reckt die Faust in die Luft, wenn sie „für mich gibt es keine Regeln“ singt. Als sie vor über 3 Jahren in einer englischsprachigen Fernbeziehung war, wollte sie Songs über ihre Erlebnisse schreiben, die ihr Partner nicht verstehen konnte. Also beschloss sie, diese auf deutsch zuschreiben und entwickelte sich von einer Tagebuch–Autorin zu einer außergewöhnlichen Songwriterin. Melancholie, Wut und Leichtigkeit prägen den Sound von Katha Pauer, die manchmal frech, manchmal ernst, aber immer ehrlich ihr Publikum begeistert.

Mit impulsiven Synthesizer–Klängen, mitreissenden Hooks und einem brennenden Funken Gefühl zelebrieren Tropikel Ltd. die Freude an der Bewegung und die Geschwindigkeit des Lebens. Die dreiköpfige Band greift Elemente der 80er–Jahre–Popmusik auf und verleiht diesen einen zeitgemäßen Spin. Dabei handeln die Songs zumeist von ihren Highspeed–Abenteuern und der Liebe in all ihren Facetten. Tropikel Ltd. überzeugen mit einer einzigartigen Mischung aus stimmungsvollen Synthie–Sounds und zärtlichen Texten über die emotionalen Ups and Downs in einer Welt, die sich immer schneller zu drehen scheint.

Sich die eigene Vielfältigkeit bewahren und trotzdem einen unverwechselbaren Wiedererkennungswert kreieren, gelingt den Wenigsten — Futurebae hingegen gehört dieser auserlesenen Gruppe seit einiger Zeit an. Nahezu selbstverständlich kombiniert sie elektronische 80s–Einflüsse, sphärische Trap–Sounds und R&B zu einem ästhetischen Klangbild.

Mit ihrer unverwechselbaren Stimmfarbe und Zusammenarbeiten mit Producer Tilmann Jarmer oder dem 80er–Indie–Pop–Trio Tropikel Ltd. wird Futurebae schnell zu einer der spannendsten Neuerscheinungen, die deutsche Pop–Musik im Jahr 2020 hervorgebracht hatte. Ein Gespür für ein unverwechselbares Styling und das Gehör für elektronische Ohrwurm–Hits, die einer nach dem anderen ins Schwarze treffen.

Seit Luis Ake 2019 mit seinem Debüt „Bitte Lass Mich Frei“ eine Neujustierung von dem vorgenommen hat, was Pop auf Deutsch bedeuten kann, ist nichts mehr so wie es war. Er bewegt sich durch die imaginären Grenzen zwischen Genres, kreuzt sie und verbindet ungeahntes als wäre es ein leichtes. Wenn Ake singt, klingt es seltsam altbekannt doch gleichwohl unerhört neu und zukunftsgewandt. Synth Pop und Dark Wave treffen auf Italo Disco und NDW, Pet Shop Boys tanzen mit Enigma, Grönemeyer reicht OMD die Hand, und über allem thront dabei H. P. Baxxter und lässt ein Trancegewitter herabregnen.

Sweed ist rau, hat Ecken und Kanten, denkt minimalistisch. Sein Sound kombiniert moderne Pop–Elemente mit einem Hauch von Funk. Seine markante, rauchige Stimme ist warm und vertraut, und gleichzeitig strahlt Sweed etwas Unnahbares aus. Es gelingt ihm mühelos, DIY–Attitüde mit herausragendem Songwriting zu verbinden. Sweed schreibt Indie–Hymnen, die vom Willen zum Ausbruch getrieben sind. Ein Sound, der auf die großen Bühnen gehört!

