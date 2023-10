Auch in diesem Jahr setzt das Hariolf-Gymnasium seine Alumni-Vortragsreihe fort: Am Freitag, 27. Oktober, 19 Uhr, spricht Martin Unfried (Senior Researcher) über das hochaktuelle Thema Klima- und Umweltpolitik. Sein Vortrag trägt den Titel „Das Klima wird in Brüssel gemacht ‐ Warum es bei der Klima- und Umweltpolitik auf die EU ankommt.“ Unfried machte 1985 am HG Abitur und arbeitet seit 2019 an der Universität Maastricht im Bereich der grenzüberschreitenden Mobilität in Europa. Er schreibt auch für deutsche Zeitungen und Online-Medien zum Thema Klima- und Umweltschutz.

Wo fallen überhaupt die wichtigen Entscheidungen in Sachen Klimapolitik? In Deutschland wird das Klima häufig sehr national diskutiert. Wichtige Entscheidungen im Bereich der Automobilindustrie, der Energieeffizienz, des Emissionshandels, der Landwirtschaft oder der Abfallwirtschaft fallen in Brüssel, heißt es in der Ankündigung des Vortrags.

Ist der Klimaschutz eine moralische oder eine politische Frage? Müssen wir bessere Menschen werden, um das Klima zu schützen?

Zu diesem Vortrag ist die Öffentlichkeit herzlich eingeladen