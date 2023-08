Nachdem Pater Martin Leitgöb im Januar dieses Jahres zum Provinzial der Redemptoristen gewählt worden ist, steht nun ein Nachfolger für seine Aufgabe als Pfarrer für die Wallfahrtskirche auf dem Schönenberg bei Ellwangen fest. Das teilt die Diözese Rottenburg–Stuttgart mit. Die Ordensgemeinschaft hat dafür der Diözese Pater Anton Wölfl präsentiert. Er wird durch den Diözesanbischof für die Aufgabe ernannt und soll zum 1. September seinen Dienst an dem beliebten Wallfahrtsort antreten.

Ein Termin für die feierliche Amtseinführung steht noch nicht fest. Dieser muss laut Diözese zwischen dem Kirchengemeinderat vor Ort und Robert Kloker, Dekan des Dekanats Ostalb, noch für den kommenden Herbst vereinbart werden.

Pater Anton Wölfl stammt aus Obertaufkirchen in Oberbayern. Er kam über das Kloster Gars am Inn zu den Redemptoristen, die den Wallfahrtsort Schönenberg seit 1919 betreuen, und wurde nach seinem Studium in Würzburg und einem Pastoralpraktikum in Dinkelscherben, Diözese Augsburg, am 3. Oktober 2021 zum Priester geweiht. Seither wirkte er als Kaplan in einem Pfarrverband in Wien.

In einer ersten Stellungnahme zu seiner neuen Aufgabe sagte er: „Den Schönenberg kenne ich schon seit meiner Jugend und ich hätte nicht gedacht, dort einmal Pfarrer zu werden. Ich freue mich, die Pfarrei kennenzulernen, und ich freue mich auf meine neue Aufgabe als Pfarrer.“