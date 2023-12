Darum sollte man Kinder früh vom Orthopäden untersuchen lassen

Kinder und Jugendliche sitzen heutzutage bereits früh viel am Schreibtisch, bewegen sich oft zu wenig, konsumieren stundenlang Medien oder überbelasten sich mit zu intensivem Training im Sportverein. Das kann schnell zu Fehlstellungen an der Wirbelsäule oder dem Bewegungsapparat führen, die erst im Erwachsenenalter zum Problem werden.

Um Fehlstellungen frühzeitig zu erkennen und entgegenwirken zu können, bietet das Präventionsprojekt „Ortho Kids“ kostenlose orthopädische Untersuchungen für Schülerinnen und Schüler zwischen zehn und 14 Jahren an. In diesem Rahmen ließen sich jüngst gut 300 Schülerinnen der Mädchenschule Sankt Gertrudis untersuchen. Viele davon haben laut dem behandelnden Arzt tatsächlich bislang unentdeckte Probleme.

Ziel: Die orthopädische Pflicht-Untersuchung

Das Projekt „Ortho Kids“ wurde von der Kassenärztlichen Vereinigung ins Leben gerufen und soll dazu beitragen, die Vorsorge und Entwicklung junger Menschen zu verbessern. Ziel ist es, einen orthopädischen Check-Up neben den U- und J-Untersuchungen zu etablieren. Denn gerade im jungen Alter, bevor das Wachstum abgeschlossen ist, lassen sich Fehlstellungen noch gut therapieren.

Aus diesem Grund wird das Projekt im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie begleitet und ausgewertet. Die „Ortho Kids“-Vertreterinnen und Vertreter gehen dafür gemeinsam mit einem ihrer 300 Partner-Orthopäden an Schulen im gesamten Südwesten.

Insgesamt 20.000 Schülerinnen und Schüler sollen dafür bis Ende März 2024 untersucht werden. Das Angebot ist für Eltern kostenlos. Gefördert wird das Projekt aus einem Innovationsfonds des Bundes.

Arzt entdeckt teils schwerwiegende Fehlstellungen

Viele Beschwerden, unter denen Erwachsene leiden, haben ihren Ursprung im Kindesalter, erklärt Dr. Gerald Merklin aus Aalen, der die Check-Ups bei den Sankt Gertrudis-Schülerinnen durchführte. Bei sehr vielen jungen Menschen habe er bislang unentdeckte, teils schwerwiegende orthopädische Störungen gefunden.

„Kinder gewöhnen sich schnell an Schmerzen und gerade wenn ein Elternteil sagt „Das wird schon wieder“ nehmen sie es oft einfach so hin. Deshalb ist es gut, wenn jemand von Außen drauf schaut“, berichtet der Orthopäde.

Gut die Hälfte aller Jugendlichen hat Probleme

Das gesamte Skelett der Schülerinnen werde dafür zunächst stehend und dann liegend untersucht. Und Merklins Eindrücke lassen aufhorchen: „Um die 50 Prozent aller Jugendlichen haben Probleme.“ Verwundert wirkt der Mediziner darüber nicht. „Es gibt keine gesunden Menschen, nur ungründliche Untersuchungen.“

Gleichzeitig bedeute nicht jede Fehlstellung, dass dramatische gesundheitliche Folgen daraus entstehen müssen. Allerdings können durch frühes, präventives Handeln Eingriffe oder gar Operationen im Erwachsenenalter verhindert werden - zum Beispiel bei Skoliose. Außerdem sollen präventive Untersuchungen durch „Ortho Kids“ so niederschwellig wie möglich gemacht werden.

"Ortho Kids" App mit Tipps für den Alltag

Wird bei einer Schülerin beispielsweise eine Auffälligkeit an der Wirbelsäule diagnostiziert, leiten die verantwortlichen Ärzte und Betreuer des Projekts entsprechende Behandlungen ein und schicken sie beispielsweise in die Krankengymnastik. Denn einige der untersuchten Kinder, wurden bisher gar nicht oder nur mangelhaft orthopädisch untersucht und behandelt, so Merklin.

Für die Prävention wurde sogar eine „Ortho Kids“-App ins Leben gerufen, die kostenlos im Google Play Store oder im App Store heruntergeladen werden kann.

Diese enthält unter anderem von Profis erstellte Anleitungsvideos für Alltagsübungen, mit denen die Kinder und Jugendlichen Beschwerden vorbeugen und den Körper stärken können. Außerdem können die Eltern dort Diagnose und Therapieergebnisse direkt abrufen, werden an Termine erinnert oder können die Vorab-Fragebögen ganz einfach digital ausfüllen.

Die „Ortho Kids“ Ärzte kommen allerdings nicht zufällig an den Schulen Baden-Württembergs vorbei. Wie die stellvertretende Schulleiterin Barbara Stock berichtet, hat sich Sankt Gertrudis eigens beim Regierungspräsidium und Kultusministerium gemeldet, nachdem diese fleißig Werbung für das Programm gemacht haben.

Schulen, die kurzfristig noch Interesse am „Ortho Kids“ Projekt haben, können sich laut Pressereferentin Gabriele Kiunke jederzeit beim Projektteam melden.

Kontaktdaten „Ortho Kids“

Telefon: 0711/78753883

Mail: [email protected]

Weitere Informationen unter: www.ortho.kids.de