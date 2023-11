Daphne und Marvin Fischer begeistern das Publikum

Der Ellwanger Tanzsportclub Blau-Rot hat nach der Coronapause endlich wieder seinen Herbsttanz durchgeführt. In Ermangelung vereinseigener Räumlichkeiten stellte Frau Rühl großzügig ihre Räume in der Tanzschule vor Ort zur Verfügung, wofür ihr Vorstand Bernd Soldner auch im Namen aller Tänzerinnen und Tänzer ganz besonders dankte.

In seiner Begrüßungsrede wies er auch auf die für die Durchführung des Abends notwendigen Sponsoren KSK Ostalb und Autohaus D’Onofrio hin. In dem herbstlich geschmückten Saal begrüßte er ebenfalls die bei den Tanzenden bekannte und sehr beliebte Band Casa Blanca, die stets für einen abwechslungsreichen schwungvollen Tanzabend Garantie ist, was sich auch im Laufe des Abends bis spät in die Nacht wieder zeigte. Durch den weiteren Abend führte als Conférencier dann gekonnt und mit launigen Reden Vorstandskollege Peter.

Zur Eröffnung des Tanzes zeigten Mitglieder des TSC Blau-Rot in einer kleinen Formation einen japanischen Walzer und forderten anschließend die zahlreichen Gäste zum allgemeinen Tanz auf. Höhepunkte des Abends waren die zwei Auftritte des in der S-Klasse tanzenden Geschwisterpaars Daphne und Marvin Fischer vom Tanzclub rot-weiß Böblingen. Staunend und begeistert verfolgten die Zuschauenden die atemberaubenden Schrittfolgen und Figuren. Sowohl bei den fünf Standard- als auch bei den fünf Lateintänzen und feierten alle das Paar mit langanhaltendem Beifall und Zugabewünschen, die dann auch noch mit einer graziös-eleganten Samba belohnt wurden.

Angeregt durch diese flotte Vorführung und durch die hervorragende Tanzmusik von Casa Blanca wurde noch eifrig getanzt. Auch die von Frau Bork (Casa Blanca) angeführten Linedances fanden große Beteiligung.

Zum Abschluss des Abends bedankte sich Conférencier Peter noch für die tolle Unterstützung von Frau Rühl und ihrem Team für die hervorragende Mitgestaltung des Abends und auch bei seinen Mittänzerinnen und Mittänzern für ihr stets hilfsbereites Engagement, denn ohne sie wäre so eine Veranstaltung nicht möglich. Er kündigte an, dass auch im nächsten Jahr wieder ein Herbsttanz geplant sei.