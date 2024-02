Die Varta-Gruppe wurde in der Nacht auf Montag, 13. Februar Ziel einer Cyberattacke auf Teile ihrer IT-Systeme. Das gab die Varta AG in einer Mitteilung an den zentralen Nachrichtendienstleister EQS News am Dienstagabend bekannt.

Die fünf Produktionsbetriebe sowie die Verwaltung sind betroffen. Die IT-Systeme und damit auch die Produktion seien proaktiv vorübergehend aus Sicherheitsgründen runtergefahren und vom Internet getrennt worden. Die IT-Systeme sowie der Umfang der Auswirkungen werden gegenwärtig überprüft. Dabei werde mit höchster Sorgfalt auf die Datenintegrität geachtet, heißt es darin weiter.

Polizei kann keinen Kontakt zu Varta herstellen

In welchem Umfang ein tatsächlicher Schaden entstanden ist, sei derzeit noch nicht bekannt, wie Pressesprecher Christian Kucznierz am Mittwoch abermals bestätigte. „Es gibt aktuell keine weiteren Informationen. Wir analysieren die Situation mithilfe von IT-Experten“, so der Sprecher.

Empfohlene Artikel IT-Systeme bedroht Varta AG von Cyberangriff betroffen q Ellwangen

Die Polizei hat derweil noch keine Ermittlungen aufgenommen. Das teilt Holger Bienert, Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen, mit. "Wir versuchen bislang auch vergebens, einen entsprechenden Kontakt zu einem Vertreter der Firma herzustellen", teilt er schriftlich mit. Derartige Angriffe auf IT-Systeme seien keine Einzelfälle.

Task-Force soll Normalbetrieb wiederherstellen

Entdeckt habe den Angriff in der Nacht zum Montag die IT-Abteilung selbst. Diese habe „Auffälligkeiten bemerkt.“

Entsprechend des für solche Situationen vorgesehenen Notfallplans seien aus Vorsichtsgründen umgehend erforderliche Maßnahmen durchgeführt worden, und eine sofort eingerichtete Task-Force arbeite mit Unterstützung von Cybersecurity-Experten und Datenforensikern daran, den Normalbetrieb schnellstmöglich wiederherzustellen und den Vorfall aufzuarbeiten. „Es muss jetzt seinen geordneten Prozess gehen“, merkt Christian Kucznierz an.

Laut Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind in Deutschland alle Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten, dazu verpflichtet, bei einer Datenschutzverletzung den Vorfall an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu melden.

Betreiber kritischer Infrastrukturen und digitaler Dienste müssen Cyberangriffe unverzüglich Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSIG) melden, andere Unternehmen - wie auch Varta - binnen 72 Stunden an die Datenschutzaufsicht.

Angriff wirkt sich auf Varta-Aktie aus

Das volle Ausmaß des Schadens ist, stand jetzt, noch unklar. Allerdings macht sich der Angriff bereits auf dem Aktienmarkt bemerkbar. Zur Börseneröffnung am Mittwochmorgen notierte die Varta-Aktie mit rund zwei Prozent im Minus.

Der Cyberangriff trifft das kriselnde Traditionsunternehmen, das vergangenes Jahr ein schwaches Geschäftsjahr hingelegt hat, inmitten einer Neuausrichtung. Für 2024 hatte die Varta AG mit einem deutlichen Umsatzzuwachs gerechnet, da die Nachfrage nach Batterien wieder wachse. Inwiefern sich der Cyber-Angriff und er damit einhergehende, zeitweise Produktionsstopp auf die Unternehmensziele auswirkt, bleibt abzuwarten.