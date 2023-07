Chefarzt warnt: Essstörungen, Angst und Depressionen nehmen zu

Mit einem Symposium hat die Sankt–Anna–Virngrund–Klinik am Mittwoch das 20–jährige Bestehen der Kinder– und Jugendpsychiatrie, -Psychotherapie und -Psychosomatik gefeiert. In Ellwangen gibt es 23 stationäre Plätze, im Hirschbachhaus in Aalen 13 tagesklinische Plätze. Letztere sollen nach Ellwangen kommen, wie der Chefarzt der Klinik für Kinder– und Jugendpsychiatrie, Jens Retzlik, mitteilte, ein Beschluss des Kreistags.

„Wir versuchen, ein gutes therapeutisches Angebot sicherzustellen“, sagte Jens Retzlik. In den vergangenen drei Jahren habe man trotz der Covid–Herausforderungen das therapeutische Profil gut schärfen können. „Wir wollen uns erweitern“, hat der Chefarzt eine klare Vision für die Zukunft, mit mehr Betten, räumlich gesehen sei dies an der Sankt–Anna–Virngrund–Klinik möglich. Die Anzahl der Betten in der Kinder– und Jugendpsychiatrie pro Einwohner liege in Baden–Württemberg im unteren Bereich, Baden–Württemberg sei mit Bayern zusammen Schlusslicht in Deutschland. Retzlik berichtete von aktuell positiven Signalen aus dem Sozialministerium von Baden–Württemberg: „Wir sind bestrebt, uns da dranzuhängen.“ Retzlik sprach aber auch von einem Fachkräftemangel als Herausforderung der Zeit, „wie bei allen anderen Kliniken“.

Der Versorgungsbedarf sei da und sei durch Corona nicht kleiner geworden, sagte Retzlik, die Erkrankungen seien schwerer: „Die Patienten sind nicht nur mehr, sondern auch kränker.“ Natürlich habe man lange Wartezeiten, so Retzlik, aber das sei ein Stück weit relativ, meinte er mit Blick auf die gewährleistete Notfallversorgung. Denn man mache sich Gedanken: „Welcher Patient hat welchen Bedarf?“

Innerhalb von elf Jahren habe sich die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die sich psychotherapeutisch behandeln lassen, mehr als verdoppelt, auf rund 823.000 Fällen bundesweit im Jahr 2019. Diese Zahlen nannte Professorin Renate Schepker. Die Chefärztin der Abteilung für Kinder– und Jugendpsychiatrie Weissenau in Ravensburg und Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Leitenden Ärzte für Kinder– und Jugendpsychiatrie, -Psychosomatik und -Psychotherapie und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Kinder– und Jugendpsychiatrie, -Psychosomatik und -Psychotherapie geht davon aus, dass die Corona–Pandemie samt strikter Kontaktbeschränkungen, Lockdown und Schulschließungen die Situation weiter verschärfen wird.

So seien bei Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 24 Jahren die Zahlen der Akutbehandlungen und Anträge für die erstmalige Therapie im Jahr 2020 um sechs Prozent auf insgesamt mehr als 44.000 gestiegen. Schepker sprach von einer Zunahme der phobischen Störungen, der Angststörungen, der depressiven Episode und der rezidivierenden depressiven Störungen. Suchtstörungen und Störungen des Sozialverhaltens hätten abgenommen.

Schepker beklagte, dass in Regionen mit der höchsten Jugendarbeitslosigkeit, der höchsten Anzahl von Hartz–IV–Empfängern und der höchsten Jugendkriminialität die wenigsten Plätze pro Einwohner in der Kinder– und Jugendpsychiatrie vorhanden seien, und führte dabei Pforzheim, Karlsruhe, Ludwigsburg und Stuttgart an. Fast die Hälfte der Kinder habe schon einen Migrationshintergrund: „Wir müssen weltoffen sein.“ In Bezug auf Auffälligkeiten der Kinder stellte sie fest: „Wir haben immer noch eine große Zeitspanne vom ersten Problem bis zu einer sinnvollen Behandlung.“ Deshalb müsse man in der Kinderpsychiatrie besser werden und die Kinder rechtzeitig behandeln. Wenn ein Kind Dinge aufgibt, die es gerne getan hat, sei dies ein Warnzeichen, ebenso wenn man als Eltern in der Pubertät den Kontakt zum Kind völlig verliere.

Professor Dr. Michael Kölch, Direktor der Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes– und Jugendalter an der Universitätsklinik in Rostock, berichtete von Depressionen und Essstörungen wie Magersucht, die angestiegen seien, aber auch von chronischem Stress und von Eltern, die nicht mehr mit ihren Kindern zurecht kämen. „Wir sind eine der großen Stellen, die immer mit Kinderschutz zu tun haben“, sagte Kölch. Und: „Mädchen haben immer schon mehr Depressionen gehabt.“ Als Eltern müsse man feinfühlig sein seinen Kindern gegenüber.

Waltraut Heck, die pflegerisch–pädagogische Leitung der Kinder– und Jugendpsychiatrie in Ellwangen, warnte davor, die Kinder– und Jugendpsychiatrie in ein Stigma zu pressen: „Die Behandlung von psychischen Erkrankungen gehört zu unserem Dasein.“ Jens Retzlik sprach von einer verhaltenstherapeutischen Ausrichtung der Klinik und von Multiprofessionalität. „Was braucht der Patient individuell?“, sagte er zu einem entsprechenden Behandlungsplan. Die Therapien reichen von Ergo–, Sport–, Musik– und Erlebnistherapie bis zum Pflege– und Erziehungsdienst.

Kinder– und Jugendpsychiatrie sei leider ein Wachstumsmarkt, sagte Landrat Dr. Joachim Bläse, auch mit Blick auf Drogenkonsum, Essstörungen, Suizidgedanken bei Jugendlichen und den hohen Konsum an digitalen Medien. Bläse versicherte, Ellwangen werde immer ein Klinikstandort bleiben: „Die Kinder– und Jugendpsychiatrie ist gesetzt. Das ist der klare Wille auch im Kreistag.“ Glückwünsche überbrachte der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb, Professor Ulrich Solzbach.