Charlotte Salzer erlöst Ellwangen spät

Perfekter Auftakt in die neue Saison in der Fußball-Landesliga. Gegen die Fußballerinnen des TSV Heumaden hat der FC Ellwangen vor heimischer Kulisse mit 1:0 (0:0) gewonnen.

Ellwangen startete gut in die Partie und hatte in der ersten Halbzeit viele Spielanteile und Torchancen. Da auch die größte Chance durch die Hannah Fetzer nicht genutzt werden konnte, ging es mit einem 0:0 in die Kabine. Nach der Pause startete die Elf von Trainer Wulf Saur wieder sehr engagiert. Ellwangen arbeitete nach hinten konsequent und ließ so nur wenige offensive Aktionen von Heumaden zu. In den letzten Minuten drückten die Ellwanger Fußballerinnen weiter auf den Führungstreffer. Nach einer schönen Kombination über Jasmin Fürst und Emely Baier rettete für den Gast allerdings der Torpfosten. Doch dann gelang Charlotte Salzer die Erlösung in der 90 Minute, nach schöner Vorarbeit von Lena Conradi. In den anschließenden vier Minuten Nachspielzeit blieb der FCE souverän und die starke Abwehr mit Grimmeisen, Palm, Schlosser und Carola ließen keine gegerischen Chancen mehr zu. So endete das Spiel hochverdient durch eine starke kämpferische Leistung mit mit 1:0 für den FC aus Ellwangen.

FCE: Czech – Carola, Grimmeisen M., Palm, Schlosser, Fetzer (72. Conradi), Krebs (90.+3 Keigler), Salzer, Fürst, Buchstab (64. Nur Tastan), Baier (90.+4 Wieser).