Der CDU Stadtverband Ellwangen hat jüngst die Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl nominiert. „Ellwangen muss stark bleiben und seine Chancen zum Beispiel durch die Landesgartenschau nutzen, um noch familienfreundlicher und lebenswerter zu werden. Wir wollen die Zentralität Ellwangens als Schulstadt und als attraktiver Wirtschaftsstandort stärken. Hierzu gehört auch eine möglichst gute Gesundheitsversorgung“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Armin Burger bei der Versammlung.

In seiner Begrüßung legte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Thomas Ahrendt bereits einen Schwerpunkt auf die medizinische Versorgung. Das Ziel für die Ellwanger Sankt-Anna-Virngrund-Klinik sei klar: „Sie muss als 24/7-Notfallklinik mit einer qualifizierten Grund- und Basisversorgung gut aufstellt werden“, so Ahrendt.

Klinik spielt entscheidende Rolle im Gesamtkonzept der Gesundheitsversorgung

Die Versammlung war sich einig, dass die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik eine entscheidende Rolle im Gesamtkonzept der künftigen Gesundheitsversorgung für den Ostalbkreis spielen muss, so, wie im „Zielbild“ des Kreistags beschlossen. „Eine Voraussetzung dafür ist, dass anstehende Nachbesetzungen von Chef- und Oberarztstellen immer umgehend erfolgen müssen“, so Armin Burger. „Es muss die klare Botschaft vom Kreis an unser Pflegepersonal und an unsere Ärzteschaft ausgesandt werden: diese Klinik ist top, hat modernste Arbeitsabläufe, die beste Bausubstanz und ist ein elementarer Pfeiler in der künftigen Gesundheitsversorgung des Landkreises.“

„Auch dürfen Fachbereiche wie die Urologie nicht einfach aufgegeben werden. Künftig sollen 65 medizinischen Leistungsbereiche, die der Bundesgesetzgeber definieren wird, auf die Krankenhäuser im Land direkt verteilt werden. Ellwangen liegt hier optimal und bietet für den Ostalbkreis die Chance, eine urologische Abteilung zu erhalten“, sagte Burger. „Auch eine onkologische Therapie muss dauerhaft vor Ort möglich sein, um Krebspatienten wohnortnah zu unterstützen. Dafür setzen wir uns ein.“

Für den Ellwanger Gemeinderat wurden aus der Kernstadt nominiert: Armin Burger, Johannes Gresser, Bettina Vierkorn-Mack, Thomas Ahrendt, Anton Rieger, Patricia Krombholz, Julia Mai, Jonathan Felch, Reiner Gruber, Fabian Lutz, Gabi Haas, André Salzer und Anna Eremin. Für die Ortschaft Pfahlheim treten an: Frank Egetenmeyer und Alois Häussler. Für die Ortschaft Rindelbach treten an: Michael Langer, Werner Schmid, Dirk-Michael Wagner und Birgit Wolf. Für die Ortschaft Röhlingen treten an: Ralph Feile, Stefanie Lutz, Jürgen Scholz und Rudolf Wiedmann. Für die Ortschaft Schrezheim treten an: Sonja Fuchs, Armin Merz, Marco Principi und Philipp Schmid.