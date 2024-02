Zum 1. April soll Cannabis in Deutschland teilweise legalisiert werden. Doch das Gesetz bleibt umstritten. Viele befürchten einen Anstieg des Konsums, vor allem bei Jugendlichen. Doch wie hat sich der Konsum in den vergangenen Jahren entwickelt und hat ein vollständiges Verbot tatsächlich geholfen? Die AOK Ostwürttemberg und die ambulante Behandlungsstelle für Suchtkranke der Diakonie Ostalb beziehen Stellung.

Erlaubt werden soll für Volljährige der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum, die man immer mit sich führen darf. In der eigenen Wohnung sollen drei Cannabispflanzen und bis zu 50 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum legal werden. Auch der Besitz und Anbau von drei Cannabis-Pflanzen wird erlaubt sein.

Konsum auf der Ostalb nimmt deutlich zu

Doch das Gesetz sieht keine grundsätzliche, sozusagen vogelfreie, Freigabe der Droge vor. In der Öffentlichkeit beispielsweise ist der Konsum nicht grundsätzlich gestattet. An Schulen, Sportstätten und in Sichtweite davon ist das Kiffen grundsätzlich verboten.

Rund 46 Prozent aller 18- bis 25-Jährigen in Deutschland haben laut einem Bericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2020 mindestens einmal Cannabis konsumiert. Und Erhebungen zeigen auch: Der Konsum auf der Ostalb hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Darauf weisen zumindest Zahlen der AOK-Ostwürttemberg aus dem Jahr 2021 hin, die laut Pressesprecher Oliver Bayer nicht an Aktualität verloren haben.

Die Zahl der AOK-Versicherten, die sich wegen Cannabis-Missbrauchs im Ostalbkreis in ärztlicher Therapie befinden, sei seit 2015 jährlich im Schnitt um 13,3 Prozent stetig gestiegen. Seit 2018 habe sich die Zahl sogar verdoppelt. Die Dunkelziffer ist laut Bayer deutlich höher: „In der Statistik erscheinen nur diejenigen, die nach einem Missbrauch auch tatsächlich medizinisch versorgt werden mussten.“ Zur Teil-Legalisierung sagt der Pressesprecher: „Grundsätzlich lehnen wir als Gesundheitskasse alle Arten von Drogen ab, auch Alkohol. Wir wollen Drogenkonsum nicht fördern, auch nicht den von legalen Drogen.“

So schädlich ist Cannabis-Konsum wirklich

Welche Wirkungen der Konsum von Cannabis ausübt und wie stark diese sind, hängt laut AOK von mehreren Faktoren ab. Dazu zählen die Art des Konsums, die aufgenommene Wirkstoffmenge, die Grundstimmung und die psychische Stabilität des Betroffenen. Übermäßiger Konsum sei vor allem bei Menschen unter 25 Jahren gefährlich und könne unter anderem zu Depressionen, Halluzinationen, Angstzuständen und Panikattacken führen. Langzeitfolgen können die Schädigung der Lunge, Psychosen oder Schizophrenie sein.

Dass die Kriminalisierung und damit einhergehende Strafverfolgung von Cannabis-Konsumenten das Problem nicht gelöst hat, ist laut dem Fachbereichsleiter der Behandlungsstelle für Suchtkranke der Diakonie Ostalb, Nikolas Danzinger, offensichtlich. Die bisherige Drogenpolitik sei kontraproduktiv gewesen.„Mit Angst und Verteufelung der Droge helfen wir keinem“, sagt er.

Ist Prävention besser als ein Verbot

Vielmehr müsse man viel Zeit und Energie in die Präventionsarbeit stecken. Diese funktioniere gerade bei Jugendlichen am besten, indem man sie mit Betroffenen in Verbindung bringe. Denn: „Junge Menschen zu schützen, das geht nicht über ein Verbot, sondern durch Aufklärung.“ Danzinger betont mehrfach: „Wir sind absolut dafür, dass man junge Menschen schützt.“

Die Teil-Legalisierung könne auch zu einer besseren Qualität des konsumierten Cannabis’ führen. Die pflanzliche Droge sei aktuell vor allem dann gefährlich, wenn sie synthetisch verändert, gestreckt oder „hochgezüchtet“ ist. Das sei ein Problem des Schwarzmarkts, auf dem Cannabis hoch potenziert werde.

"Reiner Stoff" statt "Chemo-Haze"

Das bestätigen zahlreiche Medienberichte der vergangenen Jahre. Das Online-Medium „Vice“ berichtete schon vor drei Jahren, dass große Teile von Cannabis auf dem deutschen Schwarzmarkt mit synthetischen Cannabinoiden gestreckt werden. Diese Chemikalien können die Wirkung von THC, dem psychoaktiven Wirkstoff in Cannabis, um ein Hundertfaches übertreffen und zu lebensgefährlichen Nebenwirkungen führen, heißt es im Bericht weiter.

Mit einer gesetzlich kontrollierten Abgabe oder eigenem Anbau kann genau dies verhindert werden und Konsumenten können an „reinen Stoff“ kommen. Nikolas Danzinger hat einen konkreten Vorschlag, wie man in Zukunft mit der Thematik rund um Cannabis umgehen könnte: „Die Gelder, die man bald in der Strafverfolgung spart, müssen unbedingt in die Aufklärung fließen.“