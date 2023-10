BVSG glänzt sportlich und organisatorisch

Die BVSG Ellwangen hat das 24. Verbandssportfest des Württembergischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes ausgerichtet. Heinz Rieker, Vorsitzender der BVSG, begrüßte 172 aktive Sportler in der Rundsporthalle. Insgesamt reisten circa 250 Sportler, Betreuer und Zuschauer von fern und nah an. Sie kamen aus Göppingen, Mergelstetten, Niederwangen, Welzheim, Bopfingen, Riedlingen, Schorndorf, Westhausen und aus Ellwangen.

Nach der Devise „Dabeisein ist alles“ kämpften die Sportler an zehn Stationen um einen Platz auf dem Siegertreppchen und bewiesen Geschicklichkeit, Koordination, Beweglichkeit und Konzentration. Unter anderem gab es Frisbeezielwurf, Shuffleboard, Ballwürfe, Slalomlauf, Ballprellen und Hockeyzielschlag. An jeder Station waren je 1000 Punkte erreichbar.

Die Stationen wurden von 45 Schüler von St. Gertrudis und deren Lehrerin betreut. Die Mädchen begleiteten die Sportlerinnen und Sportler an den Stationen und standen mit Rat und Tat zur Seite, weshalb der Wettkampfvormittag reibungslos verlief und auch der spätere Abbau so schnell wie nie erledigt war.

Für Speis und Trank sorgte der „Teilhabekreis der Stiftung Haus Lindenhof“ in Ellwangen. Auch der Erlös des Kuchenverkaufs ‐ die Kuchen waren von Bäckern gespendet worden ‐ kam dem Haus Lindenhof zugute.

Nachmittags wählten die Gäste der BVSG aus zwei weiteren Programmpunkten eine Aktivität: Frisbeegolf in der Halle oder eine Wanderung zum Mahnmal am Galgenberg und zum Kreuz der Heimat. Die Wanderungen wurden von zwei Stadtführerinnen der Stadt Ellwangen und einem Wanderführer des DAV geleitet. Trotz strömenden Regens nahmen zwei Gruppen das Angebot an. In der Halle gab es ebenfalls einen großen Ansturm beim Frisbeegolf. 13 Teams aus den Gast- und Heimmannschaften wurden gebildet.

An der Siegerehrung nahm OB Michael Dambacher teil. Da die Mannschaft aus Niederwangen 2024 das Verbandssportfest ausrichtet und danach zur Landesgartenschau am 4. Mai 2024 in Wangen einlädt, zog Dambacher einen Vergleich zu der Landesgartenschau in Ellwangen 2026. Annette Stier (stellvertretende Vorsitzende BVSG) führte durch die Siegerehrung, Dambacher überreichte Pokale, Medaillen und Urkunden.

In der Einzelwertung der Männer lag Aaron Queck (Niederwangen) vor Erwin Kuhn (Welzheim) sowie den Riedlingern Roland Rothmund, Anton Bayer und Kurt Gehweiler; bestplatzierte der BVSG Ellwangen war Hans Bundschuh als Sechster. Bei den Frauen gewann Hildegard Schmid (Göppingen) vor Natalie Link (VSG Bopfingen) und Ruth Schmid (Riedlingen).

In der Mannschaftswertung glänzte die BVSG auf Rang zwei. Am Erfolg beteiligt waren Hans Bundschuh, Rudolph Ilg, Fritz Manz, Andreas Egetenmeyer, Regina Flechsler und Robin Krause. Auch die zweite Mannschaft mit Helga Kohler, Rosel Hercher, Christine Starz, Melanie Frey, Dietmar Pfitzer und Alois Paulik schnitt als Vierte sehr gut ab. Platz eins erreichte die Riedlingen 1, Patz 3 belegte Welzheim 1.