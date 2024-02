Im 16. und 17. Jahrhundert wird die Ellwanger Geschichte von den düsteren Ereignissen rund um die Hexenverfolgung überschattet.

Außer dem Mahnmal im Galgenwald, eine Nachbildung des einstigen Richtplatzes, wird heutzutage vor allem an der Fasnacht an diese schweren Zeiten erinnert - mit der Ellwanger Hexenzunft.

Sarah Groß, Schriftführerin der Zunft, verrät im Interview, inwiefern das Häs der Maskenträger unverwechselbar auf Ellwangen abgestimmt worden ist.

Welche Geschichte steckt hinter dem Aussehen eures Häs?

Ende des 16. Jahrhunderts gab es in Ellwangen eine Hexenverfolgung. Durch die Ellwanger Hexenzunft soll die Erinnerung an all die Hingerichteten wach gehalten werden.

Hauptfigur ist die Hexe. Weitere Figuren sind die Lensenbuschteufel und die Hexenmeister. Der Hexenmeister soll an die männlichen Opfer erinnern. Der Teufel ist eine Nebenfigur der Ellwanger Hexenzunft und soll die Sage vom Längenberg und dem dazugehörigem Lenzenbusch bei Schrezheim aufrechterhalten.

Das Hexenhäs ist überwiegend in Blau- und Rottönen gehalten. Die Farbstellung symbolisiert die Stadtfarben von Ellwangen. Das komplette Häs besteht aus einer Holzmaske, blauer Bluse und Rock, roter Stoffstola und Schürze, Stehbrunzhose, gestrickten Ringelsocken, Strohschuhen sowie einem Besen.

Der Hexenmeister hat dagegen eine Kutte in blau und rot, und eine alte Wurzel als Hexenstab.

Der Lenzenbuschteufel ist überwiegend in Schwarz gehalten. Die Farbstellung Rot und Blau, die in Form von Flammen auf der linken Oberkörperseite auftritt, symbolisiert wie bei den Hexen ebenfalls die Stadtfarben von Ellwangen.

Sein Häs besteht ebenfalls aus einer Holzmaske, außerdem aus einem schwarzen Felloverall und einem Ledergürtel.

Worauf freut ihr euch in der Faschingssaison 2024 am meisten?

Wir freuen uns auf den Besuch anderer Vereine, das Kennenlernen neuer Vereine, das Mitwirken an den Umzügen und das gemeinsame Faschingstreiben.

Bei welchem Verein im Ostalbkreis seid ihr am liebsten zu Gast und warum?

Das ist schwierig zu sagen, da jeder seine eigenen Vorlieben hat. Wir besuchen gerne verschiedene Vereine und sind auch gerne bei neuen zu Gast.

Was war euer lustigstes Umzugserlebnis?

Prinzipiell können wir sagen, dass es bei jedem Umzug oder Veranstaltung lustig zu geht. Wir sind ein sehr lustiger und harmonischer Haufen.

Welchen Ruf müssen Umzugszuschauer parat haben, wenn ihr vorbeilauft?

Dreimal „Ellwanger Hexenzunft - Hex Hex“ und dreimal „Lebu - Teufel“.

Welche Tradition darf in eurer Gemeinde an Fastnacht auf keinen Fall fehlen?

Der Faschingsauftakt am 11. November, unser eigenes Maskenabstauben mit Taufe der neuen Mitglieder am 5. Januar und das Stellen des Narrenbaums am Gumpendonnerstag.

Welchen Umzug im Kreis darf man auf keinen Fall verpassen und warum?

Die Umzüge sind alle toll. Auch hier hat jeder Verein seine eigenen Vorlieben und Vorzüge.

Wie alt ist jeweils euer jüngstes und euer ältestes Mitglied?

Die jüngsten Mitglieder sind momentan zwischen zwei und vier Jahren. Das älteste Mitglied ist 70 Jahre alt.

Die wichtigsten Termine der Ellwanger Hexenzunft:

Anzutreffen sind die Ellwanger Hexen in den folgenden Tagen beim Narrenbaumstellen in Ellwangen am 8. Februar, beim Brauchtumsabend in Neresheim am 9. Februar.

Des Weiteren sind die Hexen Umzug in Wäschenbeuren am 10. Februar, beim Umzug in Bühlertann am 11. Februar, beim Umzug in Pfahlheim am 12. Februar und beim Umzug in Ellwangen am 13. Februar.