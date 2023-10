Buntes Treiben beim Ellwanger Herbst mit verkaufsoffenem Sonntag

Bei bestem Herbstwetter und angenehmen Temperaturen sind am Sonntag Tausende Besucher in die Ellwanger Innenstadt gepilgert. Zahlreiche Geschäfte in und auch außerhalb der Altstadt hatten zum verkaufsoffenen Sonntag geladen und allerlei besondere Aktionen und Angebote vorbereitet. Da derzeit auch die Ellwanger Wildwochen in vollem Gange sind, präsentierten sich Mitglieder des örtlichen Hegerings mit einem eigenen Stand, um interessierte Besucher mit Informationen rund um die Themen Wild und Jagd zu versorgen. Wildfleisch konnte auch gekauft werden.

Die Jagdhornbläser gaben mehrfach musikalische Einlagen. Unter anderem war auch die Falknerei Kraus aus Abtsgmünd mit Falke und Eule vor Ort. Ein buntes Kinderprogramm sorgte dafür, dass bei den jüngeren Besuchern keine Langeweile aufkam. Die Foodtrucks am Marktplatz kümmerten sich um die Stärkung zwischendurch. Foto: Masuch