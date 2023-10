Im Rahmen der Veranstaltungen zu ihrem 90-jährigen Jubiläum veranstaltet die Buchenbergschule Ellwangen erstmals den Buchenberg eSportCup, an dem auch Schülerinnen und Schüler anderer Schulen teilnehmen können.

Das Turnier, das laut Pressemitteilung der Schule mit dem „FIFA 23“-Nachfolger „EA SPORTS FC 24“ durchgeführt wird, findet am Dienstag, 21. November, ab 14 Uhr statt und wird vom Intensivpflegedienst „Lebenswert“ unterstützt. „Mit am Drücker“ ist auch der FC Heidenheim. Die Schule erwartet hochklassige Matches und freut sich auf viele Fans, die an diesem Tag an die Buchenbergschule kommen.

Wie die Gemeinschaftsschule mitteilt, stehen 16 Startplätze zur Verfügung, von denen acht über ein Bewerbungsverfahren vergeben werden. Acht weitere sind von der Buchenbergschule belegt. Bewerben können sich alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen acht bis zehn, ausschließlich über den Instagramkanal „@intensivpflegedienstlebenswert“, wo auch alle wichtigen Informationen nachzulesen sind. Die Bewerbungsfrist läuft seit 30. Oktober 2023 ab 14 Uhr und endet am 13. November um 18 Uhr.

In die insgesamt vier Arenen der Buchenbergschule zieht dann auf Bildschirmen Championsleague-Atmosphäre ein. wenn die Spieler im 16er-Turniermodus und zunächst vier Gruppen die Gruppensieger und -zweiten ausspielen. Danach geht es im k.o.-System weiter bis ins Finale. Gespielt wird auf der aktuellen PlayStation 5 im Anstoß-Modus.

Das Vorbereitungsteam der Buchenbergschule und Eventmanager Marvin Wiedmann vom IPD Lebenswert haben zusammen mit dem FC Heidenheim ein attraktives Beiprogramm, sowie zahlreiche und attraktive Gewinne und natürlich den Hauptgewinn zusammengestellt. So ist vorgesehen, dass der Sieger als Gewinn gleich im Anschluss ein zusätzliches Match gegen einen Fußballprofi aus dem Bundesligateam des 1. FC Heidenheim spielt. FCH-Maskottchen Paule und der anwesende Spieler werden zudem für Selfies anwesend sein, kündigt die Schule außerdem an.

Ein Foodtruck und die Schule versorgt alle Fans und Spieler mit Speisen und Getränken. Beim Infostand von Lebenswert kann man sich rund um Pflegeberufe und ein reizvolles FSJ informieren. Die Bewerbung für das Turnier ist ebenso wie der Eintritt für Besucher kostenlos. Speisen und Getränke dürfen nicht mitgebracht werden. Die Gruppenauslosung findet am Mittwoch, 15. November nach der internen Ausscheidungsrunde an der Buchenbergschule ab etwa 15.45 Uhr statt.