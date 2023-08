Buchenbergschule erhält ersten Preis

Der erste Platz des diesjährigen Schulpreises 2023 des Ostalkreis geht an die Buchenbergschule GMS in Ellwangen. Die Schule wurde hierbei für ihr umfassendes Engagement in allen drei der im Wettbewerb ausgeschriebenen Bereichen Elterneinbindung, MINT und Basiskompetenzen gewürdigt. Die Schule verwies in ihrer Bewerbung unter anderem auf ihre regelmäßige, aufwändige und vor allem erfolgreiche Zertifizierung als MINT–freundliche, wie auch MINT–digital–freundliche Schule. Außerdem unterstützen erfolgreiche Wettbewerbsteilnahmen und Aktionen mit Bildungspartnern dieses Merkmal.

Die Fokussierung auf Basiskompetenzen ist bei der Schule bereits seit Jahren Bestandteil der Schulentwicklung, wonach man Analyse– und Unterstützungstools der Schulbuchverlage, aber auch des ZSL BW (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung) erfolgreich in den Unterricht eingebaut hat. Zudem verfolgt die Buchenbergschule eigene, innovative Ansätze, wie die bedarfsorientierte Erweiterung und Neustrukturierung von Stundentafeln.

Über die regelmäßige und gedeihliche Arbeit im Dreiklang der Strukturgremien Klassenpflegschaft, Elternbeirat und Schulkonferenz hinaus hat die Schule mit dem Förderverein „Freunde und Förderer der Buchenbergschule“ und dem Betreuungsverein eine besondere Basis für das Engagement von und für Eltern, sowie die Schulgemeinschaft geschaffen. Der Betreuungsverein mache durch sein mit den Unterrichtszeiten hervorragend abgestimmtes Angebot eine durchgehende Betreuungssituation von 7 Uhr bis 17 Uhr möglich und leiste einen wesentlichen Beitrag, dass berufstätige Eltern ihre Kinder entspannt an der Schule und in guten Händen wissen können. Dass dieser Dienst auch ein Angebot von Eltern für Eltern ist, macht die Vereinsarbeit besonders wertvoll.

Der Förderverein wiederum macht seinem Namen eine besonders Ehre, denn seine kreativen Tätigkeiten generieren für die Schule auf vielfältige Weise wichtige Mittel, mit denen er, oft Hand in Hand mit dem Elternbeirat, besondere Projekte, wie das „Schulfrühstück für alle“, das schuleigene Lerntagebuch oder die Förderung von Schulprojekten, Schulausstattung und Veranstaltungen, wie jüngst das erfolgreiche Konzert „Schule rockt“, unterstützt.

Die Buchenbergschule freut sich über diese bedeutende Anerkennung aus dem Landratsamt, die vom ZSL, dem Schulamt Göppingen, der Kreissparkasse Ostalb und von Südwestmetall ausgelobt wird und sieht diesen Preis als Bestätigung der seitherigen Anstrengungen in der Bildungsarbeit, aber auch als Ansporn, auch in Zukunft ihr Bestes für die Bildungsarbeit am Standort Buchenberg zu geben. Das Preisgeld von 1250 Euro wird sie für einen sozialen Zweck innerhalb der Schule verwenden.