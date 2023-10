Buchenbergschüler bei der Umweltwoche aktiv

Jedes Jahr findet in Ellwangen die Umweltwoche statt. In dieser Woche unterstützen Schulen, Vereine und freiwillige Helfer die Stadt bei der Durchführung verschiedener Umweltschutzprojekte. Diese Woche ist auch ein fester Bestandteil im Jahresplan der Buchenbergschule. Dabei beteiligen sich laut Pressemitteilung die Dritt- und Viertklässler sowie die Schüler der Vorbereitungsklasse an der Umweltwoche, indem sie das Gebiet rund um den Buchenberg bis hin zur ehemaligen Kaserne von achtlos weggeworfenem Müll befreien.

Jedes Jahr sind die Kinder aufs Neue schockiert, wie viel Müll von den Menschen in die Natur geworfen wird. Fleißig wird von kaputten Gegenständen (zum Beispiel Autoreifen, Fahrradlenker, alten Koffern, Kindersitzen) bis hin zum kleinsten Kaugummi-Papierchen alles fein säuberlich weggeräumt, damit Ellwangen sauber und für alle Lebewesen ein schöner und sicherer Ort bleibt.