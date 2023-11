Nur noch 32 Prozent der Jugendlichen nehmen regelmäßig ein Buch in gedruckter Form in die Hand ‐ so lautete das Ergebnis einer 2021 erschienenen Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest. Für den Verbund ein erschreckendes Ergebnis, da damit die Zahl der Bücher lesenden Jugendlicher bis dato so niedrig wie noch nie in den vergangenen zehn Jahren war. Ausgerechnet ein TikTok-Trend könnte diesen Zahlen im vergangenen Jahr aber deutlichen Aufschwung verliehen haben, die Rede ist von der sogenannten „BookTok“-Community.

Über dieses Netzwerk verbreiten Influencer kurze Videos mit ihren persönlichen Buchempfehlungen, die von den TikTok-Nutzern dann vor allem über den Einzelhandel erworben werden. Dass dieser Trend auch bei vielen Ellwanger Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch das Interesse an Literatur neu entfacht hat, kann Julia Hägele, Filialleiterin der Buchhandlung Rupprecht an der Marienstraße, bestätigen. „Wir merken, dass vor allem jüngere Kunden ganz bewusst nach den „BookTok“-Titel fragen. Die Bestseller stellen wir deshalb seit Längerem auch ganz vorne bei uns in der Buchhandlung aus.“

Unter den Empfehlungen finden sich sowohl Sachbücher und Romane. Darunter aktuell zum Beispiel Matt Haigs Spiegel-Bestseller „Die Mitternachtsbibliothek“, Kerstin Giers Fantasyroman „Vergissmeinnicht ‐ Was bisher verloren war“ oder auch Stefanie Stahls „Das Kind in dir muss Heimat finden.“ „Das einzige Genre, was auffälligerweise bisher noch nicht so häufig vertreten war, ist das der Krimis und Thriller“, merkt Hägele dazu an. Denn selbst Texte, die schon länger auf dem Buchmarkt sind, wie zum Beispiel James Clears „Die 1%-Methode ‐ Minimale Veränderung, maximale Wirkung“, wird durch „BookTok“ neue Aufmerksamkeit zuteil.

Besonders gefragt sei aber das neue Genre „New Adult“ ‐ zu Deutsch: „Neue Erwachsene“, in dem sich die Geschichten vor allem um junge Menschen drehen, die ins Berufsleben starten, sich mit Gender und sexueller Identität auseinandersetzen oder sich zum ersten Mal richtig verlieben.

„Diese junge Leserschaft ist in den vergangenen Jahren ein bisschen untergegangen, weil sie für Jugendbücher oft zu alt und für Erwachsenenliteratur noch zu jung ist. „New Adult“ behandelt dagegen genau die Themen, die die jungen Leute heutzutage ansprechen“, erklärt die Filialleiterin dazu und betont deshalb: „Wir freuen uns sehr über dieses junge Publikum, die Menschen sind die Zukunft der Buchhandlungen.“

Wie die Spiegel-Bestseller verkaufen sich laut Hägele auch die von „BookTok“ beworbenen Bücher deutlich besser als andere Texte: „Diese Bücher kaufen die Kunden auf eine Empfehlung hin, an der sie sich orientieren können oder der sie vertrauen. Sie gehen davon aus: Wenn so viele Leute das Buch gelesen haben, dann muss es gut sein.“ Der „BookTok“-Trend macht sich aber nicht nur im Einzelhandel, sondern auch bei den Bibliotheken bemerkbar. Wie Johannes Essinger, Leiter der Stadtbibliothek Ellwangen, erklärt, werden bei der Entscheidung über neue Anschaffungen die Titel auf den monatlichen „BookTok“-Bestsellerlisten durchaus berücksichtigt.

Wie Hägele stellt auch der Bibliotheksleiter fest, dass sich durch den Austausch über Bücher auf „TikTok“ eine neue Leserschaft gebildet habe, von denen einige sicherlich einzig und allein durch die Empfehlungen ihrer Social Media-Vorbilder nun dazu motiviert werden, wieder vermehrt zum Buch zu greifen. Wer allerdings in der Stadtbibliothek einen aktuellen „BookTok“-Titel ausleihen möchte, müsse unter Umständen schnell sein, „oder sich direkt auf die Warteliste setzen lassen“, so Essinger. Denn die Bibliothek könne aus Kostengründen trotz der großen Nachfrage nur ein Exemplar anschaffen. Ob seit „BookTok“ mehr junge Leute das Angebot der Stadtbibliothek nutzen, lässt sich laut Essinger nicht pauschal sagen. Sicher sei aber, dass die Ausleihzahlen sich seitdem nicht nur konstant entwickeln, sondern sogar steigen.