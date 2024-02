Rückschlag für den TSV Ellwangen im Abstiegskampf der Volleyball-Oberliga. Nur eine Woche nach dem starken 3:2-Auswärtssieg bei der SG MADS Ostalb gab es zu Hause ein bitteres 0:3 gegen den SSV Geißelhardt. Da die SG Volley Neckar-Teck klar mit 3:1 gegen die SG MADS Ostalb gewonnen hat, ist der TSV Ellwangen auf den Relegationsplatz acht abgerutscht.

Große Enttäuschung beim TSV Ellwangen

Als der SSV Geißelhardt nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit den dritten Matchball zum 3:0-Auswärtssieg verwandelte, war den Volleyballern des TSV Ellwangen die Enttäuschung mächtig ins Gesicht geschrieben. Der Tabellenvierte erteilte dem TSV in der eigenen Halle eine regelrechte Lehrstunde. Entsprechend enttäuscht war Trainer Martin Pfitzer nach dem Spiel: „Die Mannschaft hat in diesem Spiel alles vermissen lassen, es war kein Kampfgeist da. Es war ein ganz schlechtes Spiel von uns, wahrscheinlich eines der schlechtesten seit ich hier Trainer bin. Es war schade, dass wir uns vor heimischen Publikum so präsentiert haben. Vor allem nach dem Spiel vergangene Woche in Aalen, hätten wir den Spirit ein wenig mitnehmen können. Das ist uns aber überhaupt nicht gelungen.“ Gerade im ersten Satz war Ellwangen komplett chancenlos, das spiegelte sich auch in den Punkten wider. Das Team von Martin Pfitzer holte lediglich zehn. Im zweiten Durchgang war es dann wesentlich enger, am Ende stand es aber 25:20 für den SSV Geißelhardt. Eine recht deutliche Angelegenheit war auch der dritte Durchgang, dieser ging mit 25:17 wieder an Geißelhardt. Wenn Ellwangen dabei nicht noch zwei Matchbälle abgewehrt hätte, wäre es eine noch deutlichere Angelegenheit geworden.

Zwei ganz wichtige Spiele für Ellwangen

Auch Mittelangreifer Julius Gaugler war nach dem Spiel sehr bedient: „Wir haben die Leidenschaft, die es braucht, um gegen solche Mannschaften zu bestehen, überhaupt nicht auf den Platz gebracht. Es begann mit einem bodenlosen ersten Satz, der verpennt wurde. Auch danach sind wir überhaupt nicht ins Spiel reingekommen. Geißelhardt hat uns den Zahn gezogen und so war es dann eine schnelle Sache.“ Nun stehen für den TSV Ellwangen zwei eminent wichtige Spiele im Abstiegskampf an. Am kommenden Samstag geht es für den TSV zum Zehnten und damit Letzten TSV Flacht. Zwei Wochen später steht dann das Heimspiel gegen den Vorletzten SG Sportschule Waldenburg an. „In diesen beiden Spielen müssen wir sechs Punkte holen, um an einen frühzeitigen Klassenerhalt denken zu können. Gelingt uns das nicht, dann stecken wir voll im Relegationsplatz-Sumpf drin“, so Julius Gaugler abschließend.

TSV: Bruckmüller, Kopp, Gaugler, Lingel, Mahler, Maier, Wenczel, Bohner, Syrowatka, Krämer, Wagner.