Bitter! Ellwangen mit Niederlage in letzter Minute

Am fünften Spieltag der Landesliga Württemberg haben sich die Fußballerinnen des FC Ellwangen mit dem Tabellennachbarn aus Hoffeld duelliert. Am Ende musste der FCE mit einer späten 1:2-Niederlage leben.

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste aus Hoffeld: Bereits in der sechsten Minute gelang den Spielerinnen des SV Hoffeld der Führungstreffer. Nach einem Eckball von der linken Seite erzielte Alt den Treffer zur 1:0-Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit bemühten sich beide Mannschaften um Offensivaktionen. Jedoch fehlte es zumeist an der notwendigen Konsequenz. Die gefährlicheren Torchancen erspielte sich jedoch die Gästemannschaft. Hierbei ist unter anderem ein Lattentreffer aus knapp 20 Metern (14.) zu erwähnen. Zudem waren Paraden der Torspielerin Czech sowie der Ellwanger Defensive notwendig, um einen höheren Rückstand zu verhindern. In der 44. Minute gelang den Frauen des FC Ellwangen allerdings der Ausgleich: Hirsch erzielte aus 25 Metern einen sehenswerten Treffer zum 1:1, der zugleich den Halbzeitstand bedeutet. Mit einer Direktabnahme versenkte sie das Spielgerät unter der Latte.

In der zweiten Halbzeit forcierten beide Mannschaften das Tempo. Ähnlich wie auch im ersten Durchgang scheiterten zahlreiche Offensivbemühungen beider Mannschaften allerdings im letzten Drittel.

Dennoch hatten sowohl der Gastgeber als auch die Gäste die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Eine nennenswerte Großchance des SV Hoffeld ereignete sich in der 75. Minute: Torspielerin Czech parierte einen Freistoß aus 35 Metern. Der anschließende Eckball landete nur knapp neben dem Pfosten. In der 85. Minute hätte Baier den Führungstreffer erzielen können: Sie setzte sich mit einem starken Dribbling auf der rechten Seite durch und schloss innerhalb des Sechzehners ab. Der Ball verfehlte nur knapp das Tor.

In der Nachspielzeit (90. + 2) gelang den Gästen aus Hoffeld der 2:1-Führungstreffer, der zugleich den Endstand der Partie abbildet. Nagel wurde im Sechzehner angespielt und verwandelte den Ball flach im Eck. Der späte Gegentreffer brachte die Frauen des FC Ellwangen um einen Punkt, der durchaus verdient gewesen wäre.