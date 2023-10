Bikeholics fahren der Konkurrenz davon

Das MTB Team Bikeholics der Techma Ellwangen fuhr zum ersten Mal zu den Deutschen Schulmeisterschaften im Mountainbiken vom 19. bis 20. September nach Berlin. Mit fast 50 gemeldeten Teams aus acht Bundesländern gab es in diesem Jahr einen neuen Teilnehmerrekord, heißt es im Nachbericht.

In der Wettkampfklasse I weiblich ging ein Team bestehend aus drei Schülerinnen des Technischen Gymnasiums an den Start. Die Mannschaft der Schüler konnte mit vier Teilnehmern starten. Am Dienstag galt es im Reiterstadion Berlin einen Hindernisparcours fehlerfrei zu absolvieren, um am nächsten Tag möglichst ohne Strafsekunden in das Cross Country Rennen in den Arkenbergen zu starten.

Im Team der Schülerinnen starteten die Fahrerinnen Lätizia Schnell, Cristina Krauß und Leni Marie Hörmann. Lätizia Schnell konnte von einem hinteren Startplatz noch einen sehr guten zweiten Platz in der Einzelwertung einfahren. Nur ein Frauenteam aus Berlin war am Ende besser, sodass in der Teamwertung auch ein sehr guter zweiter Platz herauskam.

In der Männerwertung kam das Bikeholics-Team der Techma mit Tom Richter, Tim Arlinghaus, Liam Böhm und Lucas Krämer auf den ersten Platz und ist damit Deutscher Schulmeister im Mountainbiken. Tom Richter belegte außerdem in der Einzelwertung den ersten Platz.

Die Verpflegung für den zweitägigen Wettkampf wurde von der Metzgerei Bengelmann in Ellwangen und Edeka Miller in Hüttlingen gesponsert. Betreut und begleitet wurden die MountainbikerInnen durch die beiden Lehrkräfte des KBSZ Corinna Oppold und Markus Laube.