In der Regierung hat sie für reichlich Stress gesorgt: die Bezahlkarte für Asylsuchende. Vor allem die Grünen scheinen mit der Installation nicht einverstanden. Ob und wann und überhaupt diese Bezahlkarte auch auf der Ostalb zum Thema werden könnte, ist bislang ungewiss. LEA-Leiter Berthold Weiß rechnet zumindest einmal nicht in Bälde mit einer Einführung: „Da muss so viel geklärt und verschiedene Kriterien berücksichtigt werden, sodass ich mir eine schnelle Umsetzung nicht vorstellen kann.“

Entscheidung zur Bezahlkarte steht noch aus

Nach jüngsten Berichten der „FAZ“ ist mit einer Gesetzesänderung nicht mehr vor Ostern zu rechnen. Die vereinbarte Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes, derer es bedarf, werde bis dahin nicht zur Abstimmung in den Bundestag gelangen, heißt es in dem Bericht. Hintergrund zur Bezahlkarte: Mit der Bezahlkarte sollen Asylsuchende einen Teil der ihnen zustehenden Leistungen als Guthaben statt per Barauszahlung erhalten.

Weiß hat kein Problem

mit der Karte - funktionieren sollte sie aber

Über den aktuellen Stand über die Einführung einer solchen Bezahlkarte im Land sei er aktuell nicht genau informiert, sagt Weiß. Grundsätzlich habe er kein Problem mit solch einer Karte. „Es muss dann aber auch funktionieren und darf nicht zu mehr bürokratischem Aufwand führen.“ Sollte es zu einer Einführung kommen, die ja dann nicht nur für Erstaufnahmeeinrichtungen gelten solle, dann prognostiziert Weiß eine große Herausforderung für die Städte und Landkreise. „Das kann man sich ja leicht vorstellen, wenn man jetzt schon weiß, wie manche Ausländerbehörde ohne LEA-Privileg ausgelastet ist“, sagt er. Dabei weist er zudem auf alltägliche Probleme hin, die passieren würden: Wenn der Bäcker um die Ecke kein Kartenlesegerät habe, dann werde auch eine solche Bezahlkarte nicht funktionieren.

Aktuell nur 250 Asylsuchende in der LEA Ellwangen

Derzeit sind nur rund 250 Asylsuchende in der LEA in Ellwangen, der Zustrom sei seit vergangenem November deutlich geringer, erklärt Weiß. „Wir hatten hier schon Phasen, in denen wir täglich 20 bis 25 Flüchtlinge aufnehmen mussten, aktuell sind es vielleicht sieben, acht oder mal neun. Aber wir möchten uns gewiss nicht beklagen, nutzen diese Zeiten immer dazu, uns etwas zu konsolidieren“, sagt Weiß. Warum aktuell weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen, wisse er nicht.

In Ellwangen ist Sachleistungsprinzip weit verbreitet

In der LEA in Ellwangen setze man ohnehin schon stark auf das Sachleistungsprinzip. So wird beispielsweise kein Geld für Kleidung ausgegeben, sondern es wird Kleidung verteilt. Außerdem wird nicht gekocht, sondern es wird Essen ausgegeben. Übrig bleiben am Ende, rechnet Weiß vor, rund 150 Euro „Taschengeld für kulturelle und soziale Teilhabe“ für erwachsene Personen. Das heißt, dass Flüchtlinge beispielsweise an Konzerten teilnehmen oder sich mal ein Buch kaufen können. „Darin enthalten ist auch die sogenannte Mobilitätspauschale, um Handyverträge abschließen beziehungsweise bezahlen zu können“, erklärt der LEA-Leiter.

Bezahlkarte verringert nicht

die irregulärer Einreisen nach Deutschland

Dass eine Bezahlkarte die Zahl irregulärer Einreisen nach Deutschland verringern werde, wie es in Teilen aus Kreisen der Befürworter einer solchen Karte zu hören war, glaubt Weiß indes nicht. Er sieht da nicht einmal einen Zusammenhang. Die Menschen, die auf die Ostalb kommen mussten, geflüchtet und in der LEA aufgenommen worden sind, seien nicht wegen des Geldes nach Deutschland gekommen. „Die wissen manchmal gar nicht, dass sie hier Geld bekommen. Die genießen es eher, dass sie hier einfach in die Stadt gehen können, ohne dass auf sie geschossen wird“, so Weiß, der in diesem Kontext von einer Anekdote berichtet. Ein Schwarzafrikaner sei ihm mal hinterhergelaufen. Zunächst habe er nicht gewusst, was er von ihm wollte. Letztlich wollte sich der Mann, der noch gemeinnützige Arbeit im Zuge seines Aufenthalts verrichtet hat, nur bei ihm bedanken. „Er wollte nur arbeiten, um Zeit sinnvoll zu gestalten. Er dachte, dass er sich mit dieser Form bedanken könnte. Als er dafür auch noch Geld bekommen hatte, plus Kleidung, Essen und Taschengeld, wollte er sich einfach nur bedanken“, war dieser Moment ein prägender für Weiß.

Angekommene Menschen freuen

sich einfach nur, menschlich behandelt zu werden

Die meisten Menschen, die nach Deutschland flüchten mussten, würden sich einfach nur freuen, dass sie hier menschlich behandelt werden, fernab irgendwelcher Kriege, ist sich Weiß sicher. Und da spielt es keine Rolle, ob die Bezahlkarte nun eingeführt wird oder nicht.